«Queremos mantener la autenticidad en un mundo de clones» Iñaki Estévez y Lur Usabiaga, en una imagen de promoción. Convent Garden acoge un concierto de la banda irundarra, que abrirá la actuación de los donostiarras Natural Project

La Cripta de Convent Garden acogerá hoy un concierto de la banda de rock donostiarra Natural Project, cuya actuación abrirán los irundarras Olimpia. El alma de este último grupo son Lur Usabiaga (voz principal) e Iñaki Estévez (guitarra y coros), pero hoy se les sumarán Mikel Zubiria (batería), Manuel Rufo (teclados) y Mikel Alonso (bajo).

Según apuntan Lur e Iñaki, Olimpia nació «del azar que une a las mentes que están en sintonía y con ganas de crear algo personal y con sello propio». El nombre también surgió de esa manera en un amanecer parisino. «Cuando subes la persiana y la sala (de conciertos) Olympia te mira fijamente, sabes que ese es el nombre y que no puede ser ningún otro», explican.

En 2018 publicaron su primer EP homónimo con los temas 'Vivirás', 'Vámonos', 'Ven', 'Paraíso artificial' y 'Tu oscuridad', cuya sonoridad descansa en la voz de Usabiaga, en las guitarras y en los sintetizadores, con ecos del post-punk setentero. «Nos atraen ese momento, la transición del punk hacia otros estilos, y las melodías oscuras pero pop que no pierden la estética y la irreverencia del punk», aseguran, aunque dicen componer «sin pensar en estilos ni modas». «Sacamos lo que nos arde dentro, somos fieles a nuestra esencia genuina», proclaman.

Entre sus gustos personales citan a Bowie, The Clash, Blondie y The Velvet Underground, y creen que su música se impregna de «algo de todo eso». «Partimos de conceptos o gustos en común como el post-punk y la new wave, pero al final hacemos pop, como casi todo el mundo, solo que nosotros lo reconocemos. Eso sí, pop con las influencias directas como se hacía en los 80», declaran.

Vivir en una 'road movie'

También mencionan el cine como una de sus grandes referencias, y de hecho, no hay más que ver las fotos de promoción para recordar a Sailor y Lula, los protagonistas de la película 'Corazón salvaje' (1990), dirigida por David Lynch. En la era de las redes sociales, la imagen y la inmediatez, «Olimpia reivindica sus propios principios, su propia realidad y navega manteniendo a los clásicos por bandera». «No negamos que vivimos en una especie de 'road movie' y parte de la magia del proyecto es mantener la autenticidad dentro de un mundo de clones», dicen sobre sus canciones y conciertos, «que son mucho más punk que las grabaciones y a veces sorprenden».

Son conscientes de los cambios que ha experimentado el negocio de la música pero no quieren olvidar que «hay otras formas de trabajar». «Hay que adaptarse, pero cualquier medio es bueno: lo importante es no dejarnos llevar por las mareas», apunta el dúo, que pronto grabará nuevos temas y videoclips.