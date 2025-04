Planes en tiempos de cierre perimetral

3

Tras inaugurar el mes pasado en San Telmo la exposición 'La mirada cercana', la fotógrafa Carmen Ballvé (Madrid, 1960) regresa este viernes a Donostia para charlar sobre la muestra con la comisaria, María Millán. Carmen Ballvé, que reúne en su primera exposición más setenta fotografías realizadas en la Republicana Dominicana, Tanzania, Etiopía , Mongolia o Perú, huye en su trabajo «del victimismo y el amarillismo de la tragedia», y asume que sus imágenes no despiertan el interés de las galerías. «Una de ellas me dijo que la gente no quiere colgar pobreza en sus casas».