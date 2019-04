Los mejores planes para cerrar la Semana de Pascua por todo lo alto

2

David Rodríguez Losada estrena este viernes en Irun su película 'Lady Off'

'Lady Off' es una película cuya tensión emocional va in crescendo mientras nos cuenta la historia de Ana, una joven que compagina su vocación de actriz con su trabajo como dependienta. «El público conecta con esa tensión emocional, se siente identificado con la situación que vive la protagonista y sufre con ella. Es lo que nos han transmitido quienes la han visto», explica su director, el irunés David Rodríguez Losada. El público de la comarca tiene la oportunidad de corroborar (o divergir) de esas sensaciones tras el pase de 'Lady Off' que tendrá lugar este viernes, en el Centro Cultural Amaia.