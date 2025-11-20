Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Agenda

Los mejores planes para un fin de semana invernal

Mucha buena música, fiesta de la alubia en Tolosa y risa contagiosa para hacer frente al frío y la lluvia

A.V.

Jueves, 20 de noviembre 2025, 09:58

Comenta

Estas son nuestras propuestas para un fin de semana de frío y lluvia.

  1. 1

    Fiesta de la Alubia de Tolosa

    La fiesta de la perla negra

La Fiesta de la Alubia de Tolosa llega este año puntual a ... pesar de que la climatología adversa ha retrasado su siembra y por ende la producción. El Triángulo volverá a ser este sábado el epicentro de la fiesta, con veintitrés puestos instalados para vender la preciada perla negra tolosarra, pero también todos los sacramentos necesarios para el puchero y acompañamientos sugerentes. Habrá embutidos, quesos, verduras y dulces en la feria especial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sorprenden a un pescador en Gipuzkoa con focos hacia el mar para la captura del calamar: «Pescar de noche puede salir caro»
  2. 2 El significado de los tapones verdes que empiezan a verse en las ruedas: qué significan realmente
  3. 3 Una empresa de San Sebastián lanza una oferta de empleo con sueldos de 3.800 euros en su búsqueda de investigadores
  4. 4

    Un preso de ETA anuncia su salida del colectivo oficial EPPK y critica los pactos con la Justicia para evitar condenas
  5. 5 Un piso de 30 metros en el centro de San Sebastián por 1.300 euros al mes, entre lo más visto del día en Idealista
  6. 6 El pueblo que tiene productos de limpieza «para veinte años» tras las compras descontroladas de su secretaria: «No nos caben»
  7. 7

    Vivienda lanza Alokaplus, un seguro de impagos para propietarios que alquilen en zonas tensionadas
  8. 8 Antoni Bolinches, terapeuta: «Tras 10 años en pareja, el hombre es infiel cuando puede y la mujer cuando quiere»
  9. 9

    El Gobierno ofrece subir el sueldo a los funcionarios un 10% hasta 2028
  10. 10

    La Real Sociedad rompe su techo de ingresos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los mejores planes para un fin de semana invernal

Los mejores planes para un fin de semana invernal