Los mejores planes para un fin de semana invernal

Estas son nuestras propuestas para un fin de semana de frío y lluvia.

La Fiesta de la Alubia de Tolosa llega este año puntual a ... pesar de que la climatología adversa ha retrasado su siembra y por ende la producción. El Triángulo volverá a ser este sábado el epicentro de la fiesta, con veintitrés puestos instalados para vender la preciada perla negra tolosarra, pero también todos los sacramentos necesarios para el puchero y acompañamientos sugerentes. Habrá embutidos, quesos, verduras y dulces en la feria especial.

La programación de actividades es larga y variada como todos los años. Además de los tradicionales concursos gastronómicos y de productores, también saldrán los dantzaris de Udaberri en romería itinerante desde el Triángulo, al son de los ritmos que trikitilaris, dulzaineros y txistularis marquen. No faltarán los gigantes y cabezudos como en toda celebración local, y el brazo de los miembros de la Cofradía de la Alubia se cansará de tanto servir alubia nueva, para que los presentes degusten la exquisita cosecha. (Más información)

2 Goierriko Jazzaldia Fusión, electrónica e improvisación en Ordizia

Ordizia será un escenario único este viernes ya que la banda Mohs, una de las formaciones más originales, sensibles y prometedoras del jazz europeo actual actuarán por primera vez en Euskal Herria. Una oportunidad única organizada por Goierriko Jazzaldia en el centro D'Elikatuz.

Los suizos presentarán su tercer trabajo, 'Baïne' publicado este año, un álbum que confirma su madurez artística y su capacidad para construir paisajes sonoros tan precisos como envolventes. Más información).

3 Titirijai El mejor teatro de títeres, como no, en Tolosa

Tolosa volverá a ser el punto de encuentro de marionetas y títeres en la 43 edición del Titirijai con diversas opciones para que niños y mayores se diviertan con los espectáculos que llegarán desde diferentes puntos de la península, además de otros países de Europa. Serán un total de dieciocho espectáculos de dieciséis compañías y cuarenta y cinco representaciones solo en Tolosa pero que sumará otras ya que este año el Titirijai saldrá también de gira por Gipuzkoa en las localidades Urnieta, Eibar, Pasaia y Hondarribia, además de la vizcaína Sestao.

Taun Taun Teatroa abrirá el sábado, gratis, la jornada con 'Tinglau Txikia', un teatro interactivo que combina diferentes técnicas. (Más información)

4 Banda tributo Dire Straits en el Kursaal

No, no es Mark Knopfler y su banda pero si cierras los ojos y te dejas llevar será lo más próximo que puedas estar de un concierto de Dire Straits. La banda tributo, Great Straits actúa este viernes en el auditorio Kursaal de San Sebastián. P

Con más de 250 conciertos alrededor del mundo, Oscar Rosende es el intérprete «más valorado internacionalmente» a la hora de homenajear a su idolatrado Mark Knopfler. En el concierto se podrán escuchar éxitos como 'Brothers in arms', 'Going home', 'Romeo and Juliet', 'Sultans of swing', 'Money for nothig' o 'Tunnel of love'.

El concierto tendrá lugar a partir de las ocho y media de la tarde. Las entradas se encuentran ya a la venta en la web de Great Straits.

5 Irun y Eibar Que no falte el humor

En Irun: Formada por Andrés Caminos y Gadiel Sztryk, la compañía argentina Sutottos se ha consolidado como una de las propuestas más originales e influyentes de la escena teatral. Este viernes el CBA, Centro de Cultura y Creatividad, de Irun acoge 'Feliz Día', una comedia existencial con el característico humor de esta peculiar pareja. Con música original en vivo, escenas absurdas y una estética cuidada, la pieza explora el conflicto entre el deseo de ser feliz y la imposición constante de parecerlo. Hay entradas a 7 y 10 euros y la obra arrancará a las 20.00 horas.

En Eibar: Carolina Noriega, una de las mejores monologuistas del país, actriz, cómica y guionista con amplia experiencia, recala este sñabado en Eibar dentro del KOMEDIA Fest 2025. Su show 'Gilipollas por el mundo' promete un buen rato de carcajadas. 20.30 horas en UNI Eibar-Ermua antzokia

6 Soraluze Un cartel de lujo en el VII festival Blues Hotsak

Las personas aficionadas al jazz, el blues y la música negra tienen este fin de semana una cita con el VII festival Blues Hotsak que organiza Errabal Kultur Elkartea de Soraluze. Los conciertos arrancarán a las 20.00 horas de este viernes en el Herri Antzokia con una actuación de la reconocida cantautora de blues Ina Forsman. La finlandesa, Ina Forsman, Anari, Carmen París y Quinn DeVeaux actuarán en el Antzokia pero también habrá conciertos al aire y muchas actividades más. (Toda la informarción)

7 Literatura eta musika Atxagak eta Muguruzak 'Paradisua eta katuak' eramango dute Oiassora

'Paradisua eta katuak' emanaldia mundu osoan zehar bidaiatu du 2011. urtean aurkeztu zenetik. Euskal Herriko hainbat herritatik New Yorkera, Bartzelona edo Madriletik igarota, Jabier Muguruza eta Bernardo Atxagaren irakurketa poetiko hau oraindik ez zen ikusi Irunen, baina azkeneak iritsi da unea: ostiral honetan, hilak 21, 19:00etan Oiasso Museoak hartuko du poesia eta musika uztartzen dituen emanaldia. (Informazio gehiago)

8 Exposiciones Nestor Basterretxea en Hondarribia

Néstor Basterretxea, figura clave del arte y cultura de nuestro país, vivió 54 años en Hondarribia y algunos de los trabajos que realizó en ese tiempo se han recogido en una exposición que se podrá ver en el Centro de información cultural y turística de Arma Plaza hasta el 10 de diciembre, de 10.00 a 18.00 todos los días salvo los domingos, de 10.00 a 14.00.

9 Pantallas La serie del año se estrena este fin de semana

Con el fin de semana frío y lluvioso que se prevé, qué mejor plan que quedarse en casa para hacer una de sofá y manta y saborear un buen estreno televisivo. 'Anatomía de un instante', la serie del año, se ha estrenado este jueves e Movistar Plus. Se trata de una absorbente crónica del 23-F, basada en la novela de Javier Cercas y que se estrenó, fuera de concurso, en en la sección oficial del Festival de San Sebastián. Alberto Rodríguez, director de 'La isla mínima' y la recién estrenada 'Los Tigres', obra el milagro de resultar didáctico y al mismo tiempo apasionante con unos hechos conocidos por todos. (Lee más sobre esta series).

Pero esta no es la única serie que se estrena este fin de semana. Aquí puedes ver otras más.

10 Agenda Y además...

