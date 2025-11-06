Planes para este fin de semana en Gipuzkoa

Tanto si participas como si solo vas a animar, este fin de semana es el de la Behobia - San Sebastián. La carrera que reúne 27. ... 000 corredores y corredoras es un chute de energía. Algo más de 20 kilómetros en los que los gritos y aplausos de ánimo suenan para llevar en volandas a los participantes hasta la meta. Siempre es un gran plan ir a ver la carrera y dar un empujoncito de ánimo a los que se están dejando las piernas por llegar hasta el Boulevard donostiarra. Y si no puedes ver la carrera desde la calle siempre te quedará diariovasco.com donde podrás seguir todo lo referente a la competición acompañado por los periodistas de este medio. En nuestra sección Behobia-San Sebastián puedes ver toda la información referente a la carrera.

2 Cine fantástico y de Terror Un tiburón en la calle Mayor

La Semana de Cine de Terror de Donostia da sus últimos coletazos y lo hace con ganas. Este viernes se presenta en el Teatro Principal 'Aquel último tiburón', el fabulosísimo documental firmado por el rival más querido de la Semana, Ángel Sala, director del Fantastic Sitges que, junto a Víctor Matellano y Vanesa Bocanegra han formateado un pedazo de película que corona las celebraciones de 2025 en torno al cincuentenario de Jaws. El punto de partida es el ataque de nervios de la Universal cuando se dio cuenta de que L'ultimo squalo (1981), estaba batiendo récords de taquilla en Los Ángeles mientras ellos aún andaban preparando la entrega en 3D del tercer Tiburón. A las 16.30 horas (7,50 euros).

La película estadounidense 'Primate' será la que clausure la 36ª Semana de Cine Fantástico y de Terror pero para esta ya están todas las entradas agotadas.

3 Ferias Celebra el otoño con Gaztañerre

Eibar ya huele a castañas. La ciudad se suma un año más a las celebraciones otoñales que, con la castaña y el fuego como protagonistas, marcan el calendario entre comienzos y mediados de noviembre. La instalación de los puestos de castañas contribuye a recordar la llegada de la fecha.

En Eibar conviven desde hace tiempo dos tradiciones hermanas: el Gaztañerre —o gaztañarre, como se conoce en Euskadi—, que se celebra el segundo lunes posterior al 2 de noviembre y donde las castañas asadas se cenan con caracoles, y el Magosto, de raíz galaica, que reúne a familias y cuadrillas alrededor del brasero, el vino nuevo y la música. Habrá música, comida y mucho más que puedes consultar aquí.

En Soraluze la XXIX Feria de Gaztañerre se celebra el sábado, sin animales pero con novedades. La feria de Soraluze del 2025 estará condicionada por la prohibición de exponer animales decretada para evitar la expansión de la Dermatosis Nodular Contagiosa. Aún así, quienes se acerquen el sábado a Soraluze tendrán atractivos de sobra para pasar una bonita jornada.

4 Salidas montañeras ¿Conoces Buruntza?

Este sábado, 8 de noviembre, el canal de montaña Mendira realizará una de sus salidas para conocer los montes de Gipuzkoa. En esta ocasión el destino elegido es la cima Buruntza (441 m.). La cita será a las 10.00 horas en el polideportivo de Urnieta y la inscripción es necesaria. Esta ruta muestra Tolosaldea a un lado y Donostialdea al otro, sobre Andoain, Urnieta, Lasarte-Oria...

Si esta cima no te convence puedes consultar la sección 'rutas' en la que podrás encontrar la descripción y la manera de llegar a muchos otros montes tanto de nuestro territorio como de alrededores. No lo dudes y date un baño de naturaleza.

5 Ekoetxea Txingudi Plan en familia

Ekoetxea de Txingudi ofrece durante el mes de noviembre cuatro actividades que arrancan este domingo con la yincana 'Energía en juego', una actividad pensada para explorar en familia el poder de las energías renovables. La jornada tendrá una duración de hora y media, se desarrollará en bilingüe y está enfocada para niños y niñas mayores de 7 años. Las inscripciones, con un coste de 2 euros, pueden realizarse a través de la página web www.ekoetxea.eus/txingudi. Hay dos horarios disponibles, a las 10.30 y a las 12.30.

La cita permitirá a los participantes poner a prueba sus conocimientos sobre energías renovables, descubrir cómo funciona la energía que nos rodea de una forma didáctica y entretenida y disfrutar de la naturaleza en familia.

6 Eibar Humor de aquí en Komedia Fest

Gorka Aguinagalde, uno de los nombres propios de la comedia vasca contemporánea, ofrece este domingo, día 9, a las 19.30 horas en el salón de actos UNI Eibar-Ermua, un monólogo dentro de la programación de Komedia Fest 2025.

El artista llega con un espectáculo que reivindica «un humor de aquí, pero hablando de aquí y de allí», en el que la mirada local sirve de punto de partida para un lenguaje cómico universal. (Más información)

7 En Irun «Un viaje por la fantasía violenta y las risas»

El Centro de Cultura y Creatividad CBA acoge este viernes el espectáculo 'Manólogo' de Irantzu Varela, «un soliloquio cómico sobre lo hartas que estamos de la paz y la condescendencia cuando el mundo nos ofrece violencia, misoginia y adoración a la masculinidad».

Las entradas para la cita que arrancará a las 20.00 horas pueden adquirirse a través de la web municipal (irun.org), la oficina de turismo de Luis Mariano o en la taquilla del CBA el mismo día, desde una hora antes, siempre y cuando queden entradas disponibles. Tienen un coste de entre 7 y 10 euros, dependiendo de las bonificaciones.

8 XVIII Día del Vin Sabor y ambiente en Azpeitia

Azpeitia celebrará este sábado una de sus citas gastronómicas más esperadas con el XVIII Día del Vino y el XI Concurso de Chorizo Cocido de Euskal Herria. Será un mediodía repleto de sabor y ambiente festivo en el centro de la localidad. La cata comenzará a las 11.30 y los puestos permanecerán abiertos hasta alrededor de las 14.30.

A lo largo de la mañana, y para amenizar la fiesta, varias parejas de dantzaris de Luix Albedri 'Beltza' dantza suelto eskola se encargarán de pisar la uva en una cuba adecuada para ello en el centro de la plaza. (Más información)

9 Lurrama Agricultura y naturaleza al otro lado de la muga

Al otro lado de la muga siempre hay buenos y atractivos planes para toda la familia. Este fin de semana Biarritz acoge Lurrama, la feria de la granja del País Vasco en la Halle d'Iraty. La cita, organizada por la asociación Euskal Herriko Laborantza Ganbara busca promover una agricultura campesina y sostenible, respetuosa con las personas y la naturaleza.

El evento ofrece numerosas actividades: además de una granja pedagógica exterior, un recorrido de árboles y juegos vascos, cuenta con un espacio infantil interior con zona de lectura, dibujos, juegos y talleres de siembra, costura, etc. (Más información)

10 Agenda Y además...

Además tienes toda la agenda con los conciertos, exposiciones, conferencias y obras de teatro para hoy y los próximos días en cada localidad de Gipuzkoa disponibles en la agenda cultural y de eventos de El Diario Vasco. También puedes revisar nuestra sección de planes para ver lo que se mueve en todo el territorio. Y si lo que quieres es pasar un rato tranquilo en el sofá, prueba la sección de Pasatiempos.

Información práctica para organizarte el fin de semana:

- Eguraldia el canal con la previsión del tiempo al detalle

- Tráfico las incidencias de nuestras carreteras en tiempo real