Planes para este fin de semana en Gipuzkoa

El domingo se celebra la Behobia -San Sebastián y buena parte de Gipuzkoa estará o corriendo o animando. Pero también tenemos muchas propuestas relacionadas con la naturaleza

A.V.

Jueves, 6 de noviembre 2025, 10:42

  1. 1

    Behobia - San Sebastián

    El fin de semana más korrikalari

Tanto si participas como si solo vas a animar, este fin de semana es el de la Behobia - San Sebastián. La carrera que reúne 27. ... 000 corredores y corredoras es un chute de energía. Algo más de 20 kilómetros en los que los gritos y aplausos de ánimo suenan para llevar en volandas a los participantes hasta la meta. Siempre es un gran plan ir a ver la carrera y dar un empujoncito de ánimo a los que se están dejando las piernas por llegar hasta el Boulevard donostiarra. Y si no puedes ver la carrera desde la calle siempre te quedará diariovasco.com donde podrás seguir todo lo referente a la competición acompañado por los periodistas de este medio. En nuestra sección Behobia-San Sebastián puedes ver toda la información referente a la carrera.

