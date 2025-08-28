Los mejores planes para disfrutar del fin de semana

Gipuzkoa encara otro fin de semana de festividades y actividades cargados de música y ambiente. La Quincena Musical llega a su fin con la Gewandhausorchester. ... Por otro lado, Donostia acoge la novena edición de Dantz Festivala, un certamen repleto de música electrónica. Y, por supuesto, Gipuzkoa también ofrece teatros, exposiciones y mucha fiesta para todos los públicos.

1 Quincena Musical Cierre del festival de música clásica

La Gewandhausorchester cerrará la Quincena Musical de este año. Aunque las plazas para su actuación del viernes están agotadas, todavía quedan algunas para hoy. Fundada en 1743, la Gewandhausorchester es la orquesta civil más antigua del mundo, además de toda una institución a nivel mundial. Dirigida por Mozart, Brahms o Mendelssohn, entre otros, su sonido y calidad son legendarios.

Para la función de mañana junto al Orfeón Donostiarra ya no quedan entradas libres, pero, por suerte, sí hay asientos libres para la actuación de esta tarde con la violinista alemana Isabelle Faust, que sustituye a Hilary Hahn. El concierto tendrá luagr a las 20.00 horas en el Kursaal. Las entradas cuestan entre 37 y 70 euros.

'2 Fiestas patronales Últimos días de San Bartolome en Elgoibar

Elgoibar acogerá este fin de semana el fin de sus fiestas. Aun así, desde el día 28 hasta el 30, el programa ofrecerá una multitud de actividades para todos los públicos que harán que las fiestas de la localidad guipuzcoana pongan su punto y final por todo lo alto.

Empezando desde hoy, donde el día comenzará con una Sokamuturra, a cargo de la ganadería Lopene. Seguido, a media mañana, se celebrará una parrillada de bonito con eusko label en la plaza Kalebarren. Hacia las 14.00 horas, todos podrán disfrutar en el polideportivo de la localidad con la Ustekabe Txaranga. Además, para los más mayores, Elgoibar acogerá una comida para las personas más adultas, acompañado del grupo de música Café Irlandes.

El viernes llegará el día de la adolescencia y la juventud. La mañana arrancará con la Diana de los Dulzaineros locales para los más madrugadores o fiesteros. Una vez lleguen las 12.00 horas, se hará la bajada de gotibeheras, una carrera o descenso de vehículos autopropulsados que se impulsan por gravedad y alcanzan altas velocidades bajando cuestas. La tarde estará marcada por la comida dedicada a los adolescentes, acompañado de una jornada llena de fiesta para ellos.

El sábado, Elgoibar pondrá punto y final a sus fiestas con un programa muy rural. A las 10.30 horas se celebrará el concurso de ganado Limousin, acompañado seguidamente de otro certamen de degustación de sidra y de venta de quesos. A la 13.30 llegan los bertsolaris. Concretamente, Uxue Alberdi, Miren Amuriza y Germán Meabebasterretxea son los artistas elegidos que improvisarán los versos. Por último, ya llegada la tarde se celebrará el campeonato de levantamiento de piedra en la plaza Kalegoen. Todo además acompañado de más fiesta por la noche.

3 Historia Actividades que conmemoran el 31 de agosto de 1813

El 31 de agosto de 2025 se cumplen 212 años del aniversario de la entrada en San Sebastián de las tropas aliadas angloportuguesas y del incendio y destrucción de la ciudad en un trágico episodio de las Guerras Napoleónicas. Desde hace décadas la ciudadanía donostiarra homenajea en esta fecha a todas las personas que en 1813 sufrieron esta tragedia y que con un espíritu cívico, valiente y decidido consiguieron salir adelante y reconstruir la ciudad.

El domingo 31 de agosto de este año comenzarán con una misa solemne en Santa María del Coro a las 11.30, seguida de una ofrenda floral en Portaletas y el tradicional acercamiento de las sociedades de la Patiña junto con el cañoneo entre el Kursaal y la Batería del Mirador a las 17.00 horas.

A las 19.00 horas, comenzarán las actividades de recreación histórica con el minuto de silencio en el Boulevard al son de la Primitiva Marcha de San Sebastián. Luego, a las 21.00 horas, tendrá lugar la escenificación del asalto al castillo y quema de San Sebastián en la plaza Zuloaga y media hora más tarde la simulación del incendio de la ciudad en el paseo de los Curas y Batería del Mirador. La jornada terminará con el repique de campanas en diversas iglesias de la ciudad, el apagón de luces y encendido de velas en la calle 31 de Agosto y el «paseo ceremonial a la luz de las antorchas» desde el atrio de San Vicente hasta la basílica Santa María.

Paralelamente se desarrolla un ciclo de conferencias gratuitas todas las noches a las 19.00 horas en la sala de conferencias de San Jerónimo que abordan diferentes aspectos del conflicto. Hoy, José Javier Pi Chevrot examinará el papel de 'Donostia con Pasaia como puerto base de corsarios americanos', mientras que este sábado, Carlos Rilova cierra el ciclo con 'De la Royal Navy a las mazmorras de La Mota. Vascos contra Napoleón', ofreciendo una visión integral del contexto bélico y sus protagonistas. La conferencia del viernes tendrá lugar en el Museo San Telmo, de la mano del historiador José María Leclercq, que se centrará en 'El asalto' y los restos arqueológicos conservados en el centro. El también presidente de Donostia 31 Kultur Taldea expondrá cómo se desarrolló el asalto, sus protagonistas, curiosidades y consecuencias. La entrada al acto es gratuita.

Además, hasta 30 de agosto, la sala de conferencias de San Jerónimo alberga una exposición que incluye paneles explicativos sobre la configuración urbana previa a 1813, cartas y documentación original de la época, vídeos comparativos del antes y después de la destrucción, mapas antiguos inéditos y la partitura compuesta sobre la guerra.

La asociación Donostia Sutan 1813, junto a otros organismos de la ciudad, también ha deseado conmemorar el evento histórico, por lo que ha organizado cuatro actividades, tres de las cuales tienen lugar este fin de semana. El primero de los eventos tendrá lugar hoy jueves a las 19.00 horas en la plaza de la Trinidad con el acto 'Bertso musikatuak' y la participación de los bertsolaris Beñat Gaztelumendi, Uxue Alberdi y Aner Peritz. Unai Gaztelumendi será el encargado de poner los temas y actuarán los músicos Beñat Antxustegi y Eneko Sierra. El sábado celebrarán su acto principal, un teatro itinerante que se celebrará por las calles de la Parte Vieja desde las 20.00 con inicio en la iglesia de San Vicente. Al día siguiente, colocarán por el barrio paneles informativos y se repartirán revistas con el mismo tema.

4 Visitas guiadas Tours por el río Urola y Listorreta

Organizado por Urola Turismo, dentro del programa 'Urola, rincones de historia y paisaje', en los próximos días se realizarán las últimas visitas guiadas programadas para agosto.

'Loiola: Basílica y Casa Natal de San Ignacio' se ofrecerá hoy jueves, día 28, en castellano, y comenzará a las 12.00 horas frente a la oficina de turismo. La actividad tendrá una duración aproximada de una hora y media, y el precio de la entrada a la casa natal de San Ignacio será de 4 euros (3 euros para las personas jubiladas). Las últimas dos visitas guiadas se realizarán por el casco histórico de Azpeitia. La salida en castellano será el sábado, día 30, y en euskera el domingo, día 31. En ambos casos, el inicio será a las 12.00 horas desde la plaza.

Para realizar la inscripción y obtener más información: 699 759 429, i-loiola@urolaturismoa. eus, 943 15 18 78, urolaturismoa.eus o en las redes sociales de Urola Turismo.

Listorreta será escenario este viernes, a partir de las 11.00 horas, de un paseo guiado. A través del itinerario de hora y media de duración, los participantes descubrirán los secretos del parque natural Aiako Harria. Todavía quedan algunas plazas libres y es obligatoria la inscripción previa, llamando a los números de teléfono 943 494 248 y 688 895 068 o escribiendo un email a la dirección de correo electrónico arditurri@gipuzkoanatura.eus.

5 Teatro 'Camino a la meca'

Escrita por Athol Fugard, Camino a La Meca está basada en la vida real de Helen Martins, una mujer que desafió las normas de su época para abrazar su libertad y creatividad, que prefirió las preguntas a las certezas y que se enfrentó a su tiempo y al mundo que la rodeaba, desafiando los límites impuestos por la sociedad.

Esta adaptación invita a reflexionar sobre la valentía de vivir fiel a uno mismo y la capacidad de transformar las limitaciones en oportunidades para crear belleza y significado. El elenco está encabezado por Lola Herrera a quien acompañan Natalia Dicenta y Carlos Olalla. La función, que tiene pases desde hoy hasta el domingo, se representará en el teatro Victoria Eugenia a las 20.00 horas. Las entradas varían entre los 20 y 30 euros.

6 Más teatro 'Una hermana para tres hermanos'

El Teatro Principal de Donostia acoge, desde hoy y hasta el sábado y siempre a las 20.00 horas, una comedia coral de situación que trata sobre la familia en sus encuenro y desencuentros. Los personajes, hermanos entre sí, tendrán que resolver el enigma y los problemas que surgen tras el fallecimiento del padre: una herencia millonaria que hace que salten las chispas y la aparición de una hermana secreta, que pondrá en jaque el reparto de la fortuna que debían heredar. Con estos elementos, los personajes se verán envueltos en un tira y afloja que les lleva a situaciones límites. La duración de la obra será de 90 minutos y los precios oscilan entre los 20 euros.

7 Festival Novena edición del Dantz Festivala

Donostia bailará de nuevo al ritmo de la vanguardia electrónica con la llegada Dantz Festival, que celebrará su novena edición los días 29 y 30 de agosto en el anfiteatro de Miramon. Lo que comenzó en 2017 como un proyecto independiente ha evolucionado hasta convertirse en un ecosistema cultural con nombre propio que combina música, patrimonio, formación, pensamiento crítico y creación. Otro año más los ritmos contemporáneos conquistan la ciudad con un cartel «potente y muy diverso» y una filosofía clara: reivindicar la electrónica como una herramienta cultural.

La programación de esta novena edición destaca por su diversidad generacional y estilística, algo en lo que el Festival ha trabajado desde el primer momento. El 29 y 30 de agosto actuarán referentes como Octave One (Detroit), Surgeon (Reino Unido) o KiNK (Bulgaria) que compartirán escenario con emergentes como Badman, Celia Carrera o Irune Muguruza, hija de Fermín Muguruza. También regresará a Donostia la palestina Sama' Abdulhadi, que ya estuvo en Dantz en 2018.

Viernes, 29: Sama' Abdulhadi, Helena Hauff, Dj Hell, Baldman, Ladrillovitz

Sábado, 30: Octave One (Live), Surgeon, Kink (Live), Celia Carrera, Koldo Intermusic, Hugo b2b Nelli, Borja S, Irune Muguruza, Zatibi (Live), Obrium b2b Bitter Ama, Rec_Overflow (AvLive).

Horarios: Viernes, de 18.00 a 01.00 horas (apertura de puertas 17.30) y sábado, de 16.00 a 01.00 (apertura de puertas 15.30).

Entradas: Acceso por días o abono para ambos días. Disponible también el bono cuadrilla (6 entradas al precio de 5), para ambos accesos. Venta oficial en la web oficial del festival y en taquillas el mismo día.

La entrada de día a 38 euros y abono para ambas citas, a 59 euros.

8 Conciertos Conciertos en Altxerri Jazz Club de Donostia

Altxerri, el bar con actuaciones en vivo enclavado en la calle Reina Regente de Donostia y que volvió a levantar la persiana en mayo, organiza una serie de conciertos para cerrar el mes de agosto. Las actuaciones tendrán lugar de 19.30 a las 22.00 horas y se podrá asistir por 5 euros.

Este jueves actuarán el saxofonista Pablo Maza y su trío. Al día siguiente tocarán Álvaro Gaviria (armónica) y Paul San Martín (piano y voz). David Cid y su trío llenará el local con notas de su piano el sábado 30 y, el domingo 31, cantará Inés Woldin.

9 Exposición El Centro Cultural Amaia despide la obra de Mensu este domingo

La exposición que durante semanas ha vestido las paredes del Centro Cultural Amaia con la obra del pintor José Mensuro, Mensu, finalizará el domingo 31. Las piezas dejarán de estar expuestas para pasar a albergarse en el archivo municipal, ya que forman parte de la donación realizada por el artista.

Mensu, aquel niño al que la posguerra condujo hasta el arte, ha sabido retratar a lo largo de su vida la identidad de la comarca del Bidasoa y, en especial, la de Irun, ciudad que el autor refleja con «cariño y amor» en cada trazo.

La exposición, que reúne un total de 159 obras, ha sido comisariada por Asier Mensuro, hijo del pintor y especialista en arte y cine, quien organizó la muestra como una «memoria de la ciudad para todos los iruneses». En los pasillos se pueden recorrer paisajes de Hondarribia, Pasaia, Donostia —donde completó sus estudios—, Oiartzun y otros rincones de la comarca que resultarán fácilmente reconocibles para los asistentes. Cristina Laborda agradeció en la inauguración, tras la firma oficial de la donación, la labor de Mensuro hacia la ciudad de Irun, a la que se siente profundamente orgulloso de pertenecer.

Desde aquel acto de apertura en el mes de julio, medio millar de personas (298 mujeres y 184 hombres) han visitado la exposición hasta el pasado fin de semana. Quienes no lo hayan hecho aún o deseen repetir, pueden acudir hasta este sábado en horario vespertino de 18.00 a 21.00 horas y también el domingo de 11.30 a 13.30.

10 Planes con niños Un recorrido gigante en el museo

Últimos días para ver de cerca a los ocho gigantes de la Comparsa Itzurun de Donostia, que descansan en Museo San Telmo de San Sebastián tras su apretada agenda en Semana Grande. Erromualdo, Estitxu, Eneko, Blanca, Manrique, Karmeli, Mattin y Maritxu se juntarán con Joakin Elizegi, el Gigante de Altzo en el museo de la plaza Zuloaga.

Se podrán visitar desde las 10.00 a las 18.30 horas y la entrada será libre hasta completar el aforo. Quienes realicen este recorrido podrán participar en el sorteo de una pareja de pequeños gigantes.

