Los mejores planes para disfrutar del fin de semana

Gipuzkoa encara otro fin de semana de festividades y actividades cargados de música y ambiente. La Quincena Musical sigue con su variado programa lleno de ... actividades. Por otro lado, llega la Sagardo Eguna a Hondarribia, un evento lleno de buen rollo. Y, por supuesto, Gipuzkoa también ofrece teatros, talleres y exposiciones a todo el público.

1 Quincena Musical Para los amantes de la música clásica

Este fin de semana, la Quincena Musical de San Sebastián seguirá adelante con un calendario variado. El programa ofrece para estos días cuatro diferentes actividades para que todo aquel que quiera disfrutar de la mejor música clásica pueda hacerlo.

Hoy a las 20.00 horas, bajo la dirección de David Afkham, la Orquesta Nacional de España presenta en el Kursaal el arreglo realizado por Lorin Maazel sobre la afamada tetralogía de Wagner. Ochenta minutos que condensan algunos de los pasajes más memorables de las cuatro óperas que componen el gran ciclo wagneriano. El precio oscila entre los 20 y 64€. Ese mismo día, justo una hora antes, Trio Skala estará en el Palacio de Miramar, un trío musical compuesto por flauta, violín y violonchelo.

Por último, el domingo 23 a partir de las 20.30 horas, Entrebescant, conjunto musical y musicológico especializado en el repertorio medieval y tradicional ibérico, estarán en el Museo San Telmo. Para celebrar el 975 aniversario del nacimiento del Cid, el programa combina obras recogidas en el Manuscrito de Las Huelgas y de las tradiciones gregoriana y andalusí con los cantos de siega, los bailes de rueda y las jotas de Castilla y Aragón, intercalando fragmentos del Cantar de Mio Cid para no perder de vista la ruta entre Vivar y Atienza. El precio será de 15€.

2 Festival Vuelve el Bidasoa Folk

El Bidasoa Folk Festival 2025 vuelve con más fuerza con un programa variado y diferenciado para los días 22, 23 y 24 de agosto

El Consorcio Transfronterizo Bidasoa-Txingudi, en coordinación con el departamento de cultura de los ayuntamientos de Irun, Hondarribia y Hendaya, organiza la XXIVª edición del festival Bidasoa Folk, un punto de encuentro de la música folk, tradicional y de raíz, donde participan artistas nacionales e internacionales, tanto referentes en su género como artistas más experimentales y emergentes.

Durante 3 días consecutivos se han programado un total de 6 conciertos gratuitos en lugares al aire libre de gran riqueza histórica y patrimonial en la Bahía de Txingudi; un festival ejemplar en cuanto a la convivencia multicultural armoniosa entre lo local y lo foráneo, o entre tradición y vanguardia.

3 Literatura Feria del Libro Antiguo y de Ocasión en Donostia

Del 22 de agosto hasta el 7 de septiembre estará disponible en la Plaza de Gipuzkoa la 40ª edición de la Feria del libro Antiguo y de Ocasión de Donostia. Estará abierto desde las 11.00 hasta las 14.00 horas y desde las 17.00 hasta las 20.30 horas con alrededor de cuarenta puestos. La organización, la Comisión de Ferias del Libro de Euskadi (Cámara del Libro de Euskadi), ha indicado que debido a las circunstancias climatológicas o de otro tipo, se podría modificar el horario.

Los estands de Euskal Herria, Madrid, Valencia, Huesca y León ofrecerán libros considerados antiguos y de ocasión. En el primer grupo se incluyen obras de más de 100 años y otras más actuales, pero raras o difíciles de adquirir. En cuanto a los libros de ocasión, son aquellos que ya están descatalogados por la editorial y que se venden a precios muy inferiores del que tuvieron en origen.

4 Teatro La tercera edición de Lur Live arranca en Oiartzun

La tercera edición de Lur Live, una experiencia artística y teatralizada con música en directo, transformará el jardín de Lugarden en Oiartzun desde el jueves hasta el domingo. El espectáculo que mezcla danza, teatro y música animará a los asistentes a reconectar con la naturaleza durante cuatro días a las 19.30 horas. Los tickets, con un precio de 30 euros para adultos y 15 euros para menores de edad, están ya disponibles a través de la web oficial.

5 Festival de teatro Kilometro Lezo 2025: «Latas»

Kilometro Lezo 2025 se celebrará del 22 de agosto al 21 de septiembre. Será la sexta edición, y siguiendo la dinámica del año anterior, se celebrará un año más como festival itinerante. Este año, el festival ofrece seis espectáculos programados que tendrán lugar en cuatro espacios diferentes. Concretamente, el 23 de agosto a las 20.00 horas, en Lezo Herri Eskola se podrá disfrutar del espectáculo de circo Latas del grupo D'click.

Un equilibrio entre lo animal y lo humano, una danza entre lo inútil y lo bello. Tres personajes construyen y destruyen el presente sin más objetivo que desafiar al aburrimiento. Se conocen tanto que no necesitan hablar. Habitan un mundo en el que pasó algo, pero no sabemos el qué.

Buscan dentro de latas un poco de eso que al compartirse se multiplica. Una invitación a jugar indiferentes a cualquier pensamiento. Un momento de felicidad compartida, con un pie en este mundo, y otro en una tierra sin tiempo.

Desde su creación en 2010, la compañía D'Click mezcla diversos lenguajes propios del circo como las acrobacias y el mástil chino, con una dramaturgia claramente teatral llena de imaginación, poética, gestualidad, emoción y mucho sentido del humor.

6 Más teatro '¡Ay Dios! Ahora vengo a por ti' y 'Escape room'

Fiel a su estilo, el cómico Óscar Terol ofrece un espectáculo de humor sobre actualidad y temas polémicos donostiarras, pero esto no es seguro ya que, en las últimas funciones, ha entrado en una especie de trance y a través de él ha hablado un ser que dice venir de muy arriba. Acudir a '¡Ay Dios! Ahora vengo a por ti' es una lotería, porque el público no sabe lo que se puede encontrar. Lo que es seguro es que Terol saldrá al escenario dispuesto a hacer reír al público, lo que ocurra después, es una incógnita que solo disfrutarán los valientes que asistan al espectáculo en el Teatro Principal del 18 al 24 de agosto. Para acceder al espectáculo que dura 105 minutos hay que comprar entradas que varían entre los 20 y 26 euros según la ubicación.

Por otro lado, el Victoria Eugenia Antzokia acogerá del 21 al 24 de agosto la comedia con aires de thriller 'Escape room', escrita por Joel Joan y Hèctor Claramunt, en la que participan Josep Manel Casany, Cristina García, Xavi Mira y Lara Salvador. La obra dura 90 minutos, está disponible en castellano a las 20.00 y el 23 a las 18.00 y 20.30. Las entradas oscilan entre los 20€, 24€ y 29€.

El teatro se transformará en un Escape room tan terrorífico como divertido que atrapará al público. La obra sitúa a los cuatro protagonistas dentro de un Escape room. Una obra gamberra que reflexiona sobre cómo actuamos los seres humanos frente a situaciones límite, el juego de confianza en los roles de pareja y el equilibrio entre la verdad y la mentira.

7 Visitas culturales Tours guiados en Loiola y exposición en Donostia

Organizado por Urola Turismo, dentro del programa 'Urola, rincones de historia y paisaje', en los próximos días se realizarán diferentes visitas guiadas para conocer los tesoros y el entorno del Santuario y la basílica de Loiola. Para formar los grupos será necesario al menos cuatro personas.

Concretamente se realizarán las visitas guiadas tituladas 'Loiola: Basílica y Casa Natal de San Ignacio' y 'Loyola más: Senderismo'. Las sesiones se ofrecerán tanto en euskera como en castellano: la primera visita se ofrecerá este jueves, día 21, y el 28 de agosto, en castellano, y los días 22 y 25 en euskera.

Por otro lado, la salida 'Loyola más: Senderismo' se ofrecerá el día 23 en euskera y el día 24 en castellano. En este caso, el recorrido comenzará a las 10.00 horas frente a la oficina de turismo.

Además, el 24 de agosto es el último día de la exposición «Geometría secreta de un jardín ilustrado» de Jaime de los Ríos, ubicada en San Telmo Museoa. Lleva expuesta al público desde el 19 de julio pero al tratarse de una pieza que incluye un tapiz vegetal, su fecha de cierre ha estado condicionada por la evolución de este elemento. Para acceder hay que comprar entradas, ya sea de 10 euros la normal y 4 para mayores de 65 o aquellos jóvenes que tengan 'Gazte Txartela' o sean socios del museo , de las 10.00 a las 20.00 horas. Esta obra es una topografía sensorial donde la naturaleza cultivada, la moda y la proyección digital se entrelazan para mostrar cómo seguimos dotando al jardín -real o virtual- de historias, deseos y símbolos que trascienden el tiempo.

8 Fiestas patronales San Bartolome en Elgoibar y Amezketa

Amezketa está de celebración hasta el domingo 24 de agosto con mucha fiesta, ambiente y alegría. Entre las actividades más destacadas están la final del campeonato de pelota, la final del campeonato en el frontón Larrunarri. En cuanto a la música estarán animando las fiestas la txaranga Lasko por todo el pueblo, en la verbena el grupo Zutik Erromeria y por la noche el DJ Txekor. Además no nos podemos olvidar de la anual degustación de sidra en la plaza, ¡todo un clásico!

Para los que se hayan quedado con ganas de fiesta, Elgoibar celebrará a San Bartolomé del 23 al 30 de agosto. Desde el chupinazo de este sábado a las 13.00 horas, elgoibartarras y visitantes podrán disfrutar de más de 70 actividades repartidas en jornadas temáticas: el Txiki Eguna (25 de agosto), el Día de las Personas Mayores y de la Infancia (28 de agosto), el Día de la Juventud (29 de agosto) y el de los Baserritarras (30 de agosto). La música tendrá un papel protagonista en el ambiente festivo con conciertos de Bulego, Sugramas y Oilar Beltzak, además de la participación de numerosas bandas locales.

9 Fiesta Sagardo Eguna 2025 en Hondarribia

Este 23 de agosto Hondarribia rendirá homenaje a un producto tradicional: la sidra. A partir de las 18.00 horas habrá una degustación y acompañada de pintxos en la calle Santiago para el Sagardo Eguna. Esta edición también se celebrará con música y txarangas.

