Sagardo Eguna en Usurbil. Borja Luna
Los mejores planes para disfrutar del fin de semana

Sagardo Eguna, teatros, música clásica y un calendario repleto de más actividades

Naroa Ascunce, Malena Cortizo y Álvaro Guerra

Viernes, 22 de agosto 2025, 07:47

Gipuzkoa encara otro fin de semana de festividades y actividades cargados de música y ambiente. La Quincena Musical sigue con su variado programa lleno de ... actividades. Por otro lado, llega la Sagardo Eguna a Hondarribia, un evento lleno de buen rollo. Y, por supuesto, Gipuzkoa también ofrece teatros, talleres y exposiciones a todo el público.

