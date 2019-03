Patxi Andión: «Conservo una gran dosis de salvajismo e inconformismo» Patxi Andión, durante un concierto ofrecido el pasado año. / DV El músico y sociólogo madrileño celebra medio siglo de carrera en su primera actuación donostiarra en varias décadas JUAN G. ANDRÉS Viernes, 1 marzo 2019, 09:34

No lo recuerda bien pero calcula que lleva unos 30 años sin actuar a Donostia. El cantautor Patxi Andión (Madrid, 1947) defenderá en solitario su último disco, 'La hora lobicán' (2018), publicado en el 50 aniversario del inicio de su carrera. Viene invitado por el Club 44, que ha organizado su concierto de esta noche en Altxerri, donde quizá suenen también algunas de sus piezas más conocidas: 'Canto', 'La jacinta', 'Samaritana', 'Una, dos y tres' o 'Gitarra zahartxo bat', de su admirado Iparragirre.

- Es usted madrileño de nacimiento pero vasco de sentimiento...

- A los 15 días de llegar al mundo nos mudamos a Loyola y también vivimos un tiempo en Ondarroa. A los cinco años regresamos a Madrid y no volví a Euskadi hasta los 18.

- Sus hijos tienen nombres vascos (Jon e Iñigo) y le llaman aita. ¿Qué tal va con el euskera?

- La cultura euskaldun es parte fundamental de nuestra familia pero tengo la mala suerte de que en mi entorno no hay nadie que hable euskera y lo voy perdiendo cada vez más. No sé si algún día podré cumplir el sueño de vivir un año en Donostia para hacer una inmersión total en la lengua.

- Reside en Madrid y da clases en la facultad de Bellas Artes de la Universidad de Castilla-La Mancha, en Cuenca. ¿En qué se parecen la enseñanza y la música?

- Se parecen bastante porque una clase no deja de ser un acto público que tienes que preparar igual que un concierto. Si los alumnos no creen en lo que les dices y no ven que mejoran con lo que les propones, no funciona. En ambos casos hay que meter muchas horas, documentación e inspiración personal.

- 'La hora lobicán' es su primer disco con temas originales desde 'Porvenir' (2010).

- Quería conmemorar 50 años de carrera no con un álbum recopilatorio, que no me interesa, sino con dos discos nuevos: uno es 'La hora lobicán', que salió a finales de 2018, y otro 'Profecía', que publicaremos en noviembre de este año con otras diez canciones.

- ¿A qué alude el tema titular?

- La hora lobicán es un término popular que designa esa hora incierta del anochecer o el amanecer en la que la luz, difusa y engañosa, no permite distinguir al can del lobo. Me permite hablar simbólicamente de las dos naturalezas del ser humano: la perruna o doméstica y la lobuna o salvaje.

- Y al final se impone esta última...

- Sí, claro, estamos aquí porque somos sanguinarios. El hombre se elevó a la cumbre de la depredación porque siendo un animal inferior a casi todos los que le rodeaban tenía un componente de ensañamiento del que los animales carecen.

- En esa canción usted rapea varios versos... ¿Está de acuerdo con que los raperos son los cantautores del siglo XXI?

- Claro, por supuesto. También tienen un punto de bertsolaris, de repentistas, y entroncan con los trovadores medievales, con los juglares antiguos que no sólo contaban historias en las ferias de los pueblos, sino que exhibían críticas a los poderes civil y religioso.

- No es muy proclive a mirar atrás, pero en 'Buenos días, joven', recrea sus «tiempos de lucha y canción» en el París de mayo del 68...

- Sí, pero con mirada interpuesta. La canción surgió hace cuatro o cinco años cuando el más joven de mis hijos fue a estudiar un máster a París y terminó compartiendo piso en una calle en la que, casualmente, yo viví hace 50 años. Me contó que se topaba a diario con una señora muy simpática que le saludaba con un «Buenos días, joven» y entonces imaginé que era la misma chica portuguesa que años atrás me acogió en una casa de aquella misma calle. De esa fantasía surgió la canción que me recuerda a mí en aquel famoso Mayo francés en el que, por cierto, yo sí estuve. (Risas)

- «De nuevo en el alambre», reza la nota de prensa de la discográfica Lemuria. ¿Siente que aún camina por él?

- Es que yo no conozco otro sitio por el que caminar. El conformismo no va conmigo y siempre digo que una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida ha sido salir indemne del éxito. Ni siquiera he buscado el reconocimiento porque mi trabajo consiste en dejar constancia de cómo la vida afecta a mis sentimientos. En ese empeño no puedes estar acomodado, el arte no puede ser conveniente porque entonces se estará escondiendo y la manifestación artística siempre debe ir por delante de la demanda. Por eso tienes que ir siempre con algo nuevo, sorprender y arriesgar.

El concierto Cartel Patxi Andión. Lugar Altxerri (Donostia). Día y hora Hoy a las 20.00. Entradas 15 (socios) /18 euros.

- 50 años de canciones. ¿Produce vértigo?

- Bueno, me parece bastante insólito porque nunca tuve una conciencia profesional muy clara. Yo escribía canciones por una cuestión puramente intuitiva porque la música siempre estuvo en mi vida. Mi madre cantaba maravillosamente bien y en las reuniones familiares solían decirme: «¡Que cante el niño!». Todo ha sido una dinámica natural.

- ¿Cómo fue pasar de cantar en la dictadura a hacerlo en democracia?

- Antes que yo ya habían grabado Raimón, Paco Ibáñez, Serrat y Aute, y fueron tiempos dificilísimos, ingratos y muy duros. Fui detenido cantidad de veces y me interrogó personalmente Roberto Conesa, comisario de la Brigada Político-Social de Franco: hoy parece un recuerdo romántico, pero joder, cuando le tenía en frente yo me hacía pis encima.

- ¿Y tras la muerte de Franco?

- En la primera Transición seguimos cantando pero a partir de la segunda, cuando el PSOE pasó del marxismo a la socialdemocracia, los cantautores más incómodos pasamos a mejor vida porque íbamos a seguir criticando, a poner el dedo en la llaga. Hoy, cada cual sigue su propio camino. Serrat y Sabina tienen una enorme fama, van por ahí llenando estadios y hacen la música que quieren para ello...

- ¿Ellos no son incómodos?

- No digo que no lo sean, cada uno hace lo que cree oportuno, pero gente como Raimón, Paco Ibáñez o yo mismo pasamos a una época de obsolescencia.

- ¿Por qué a mediados de los 80 se retiró a un segundo plano?

- Porque el éxito de temas como 'Uno, dos y tres' o mis papeles de actor en películas y musicales me llevaron a un lugar de la industria musical en el que yo no quería estar. También me casé con una señora que había sido Miss Universo (Amparo Muñoz) y eso ayudó a ponerme en un sitio indeseado. Decidí parar para digerir el asunto y ver si podía volver a hacer lo que quería hacer.

- No quiso convertirse en un artista de masas...

- ¡Es que ya lo era...! Me pedían canciones de éxito que yo no quería escribir. Para que una canción sea un éxito debe ser asimilada por una mayoría aplastante que, en general, no va a tener el tiempo ni el gusto de escuchar un texto que le haga pensar. No tengo nada contra lo comercial pero no era mi camino.

- ¿Y cómo ve la figura del cantautor hoy en día?

- Es una figura histórica. Solemos referirnos siempre a Woody Guthrie como el primer cantautor, pero ojo, en 1881 murió un tipo, Jose Maria Iparragirre, que en pleno siglo XIX escribía canciones y las cantaba con una guitarra. Y antes que él, hubo muchos otros. En España la imagen del cantautor está muy asociada a la dictadura pero lo cierto es que cada momento histórico tiene sus movimientos artísticos e intelectuales y hoy hay muy buenos cantautores que responden a su tiempo. Probablemente, la música es la manifestación artística con mayor poder evocador, pero si cae en la melancolía, deja de tener utilidad: el valor de una canción no es relatar lo que ha sucedido, sino preparar al oyente para lo que va a suceder. La canción es una herramienta como cualquier otra.

- Uno de los organizadores del concierto de Donostia destacaba de usted: «Patxi es un rojo de los de antes». ¿Se reconoce en esa frase?

- (Risas) Qué expresión más simpática. Si se refiere a que hay renuncias imposibles, estoy de acuerdo: no puedo renunciar a las cosas que considero válidas. Políticamente nunca fui comunista pero el marxismo me parece un arma extraordinaria para conocer e interpretar la sociedad. Estuve en el entorno del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota) y cuando quedamos para vernos y compartir mesa, seguimos siendo unos rojos recalcitrantes, sí. Yo mantengo hoy el mismo grado de rebeldía que cuando tenía 20 años. No me siento más acomodado, ni más responsable... En casa mi mujer y mis hijos me llaman el guardián de la cueva porque conservo una gran dosis de salvajismo e inconformismo de tipo incómodo. Pese a todo, creo que no soy un tipo adusto sino alguien bastante simpático y educado. (Risas)