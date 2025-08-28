Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

EnTolosa tendrá lugar este jueves el festival River Line. Iñigo Royo

Parrillada, petanca y sidra en la agenda de verano de este 28 de agosto

Son fiestas en Berrobi, Artikutza, Elgoibar, Irun y Zumaia, además terminan las celebraciones en Lakuntza

DV

Jueves, 28 de agosto 2025, 06:43

Donostia-Aiete

  • Cine infantil con la proyección en la casa de cultura de 'La Bella Durmiente'. Será a las 11 y es gratuita.

Donostia-Artikutza

  • La finca celebra San Agustín con pelota a las 11.30, herri kirolak a las 17 y bailables a las 20. Además, habrá artesanía y gastronomía.

Berrobi

  • Fiestas de San Agustín, con txupinazo a las 12, degustación de sidra a las 18 y concurso de disfraces a partir de las 22.30.

Eibar

  • El ciclo de proyecciones en Unzaga termina con 'La momia' a las 22.

Elgoibar

  • Las fiestas retoman su pulso con parrillada de bonito a las 12, fiesta de la espuma después de la comida y pasacalles con gigantes y cabezudos a las 17.30.

Irun

  • Fiestas en Arbes, con penaltis a las 16, tenis de mesa a las 18, merienda con pizzas a las 19.30 y carrera de cañas a las 23.

Tolosa

  • Comienza el festival River Line, con ejercicios libres desde las 16 sobre el Oria.

Zumaia

  • En Oikia, San Agustin Eguna con paellada a las 14.30, bingo, mitología vasca a las 18.30 y brindis a medianoche.

Navarra

Lakuntza

  • Las fiestas terminan con cabezudos a las 20, toro de fuego a las 22 y conciertos desde las 22.30.

Iparralde

Hendaia

  • Campeonato de petanca a las 14 en la Boule Hendayaise. El precio es de 5 €. A partir de las 20, en el Puerto, mercado con 50 puestos de moda, joyas, cerámica...

