El neoyorquino Jeffrey Lewis trae su indie-rock «destartalado» a Donostia

Jeffrey Lewis & Los Bolts recalarán este lunes en el Dabadaba, donde presentarán su «mezcla de indie-rock urbano destartalado, letras literales y punk que parece sacado de un cómic». Presentarán, según advierte la sala donostiarra, «algo que recordaría a un mash-up entre Sonic Youth, Peter Seeger y Robert Crumb». Las puertas del local se abrirán hacia las 21.00 horas y el precio de las entradas oscilará entre los 8 euros en venta anticipada y los 13 si el ticket se adquiere en taquilla.

Natural de Nueva York, Lewis ha girado por Europa, América, Australia y Asia, «a un ritmo de dos giras por año desde 2001». En España y Portugal, por ejemplo, ha tocado en festivales como el Primavera Sound y el Primavera Club entre otros. Además, ha compartido escenario con grupos como Mountain Goats, Daniel Johnston, Stephen Malkmus & The Jicks, The Fall, Pulp, Roky Erickson o The Vaselines.

El concierto Cartel Jeffrey Lewis. Lugar Dabadaba. Día y hora 24/9/2018 (21.00). Precio 8/13 euros.

Autoediciones

Además, ha lanzado siete álbumes entre 2001 y 2015 con Rough Trade Records, a los que se le suman algunas autoediciones ocasionales. También publica él mismo su arte y sus textos en una serie de cómics underground bajo el nombre Fuff. Recientemente, ha editado junto a Los Bolts un álbum de versiones llamado 'Works by Tuli Kupferberg (1923-2010)' y una reedición especial en vinilo de su disco de 'City & Eastern Songs' (2005).

Jeffrey Lewis & Los Bolts acaban de grabar un nuevo álbum en Nashville junto al productor Roger Moutenot (Yo La Tengo), cuya fecha de lanzamiento aún está por anunciar.