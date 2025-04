Necesitamos un buen supervillano

BORJA CRESPO. Jueves, 2 de abril 2020, 08:11 Comenta Compartir

Las películas de superhéroes no volverán a ser lo mismo, contaba la promoción de 'Megamind', y no le faltaba algo de razón: en una década ha cambiado bastante la visión de los justicieros con superpoderes en el medio audiovisual. La factoría Dreamworks parió esta película de animación a reivindicar que se miraba en 'Los Increíbles' y 'Gru, mi villano favorito', dos títulos igualmente indispensables. A diferencia de otras propuestas en la misma linea, aquí el rey de la función es el supervillano. Megamind es un malo malísimo que lleva años intentando conquistar Metro City, pero sus planes nunca llegan a buen puerto. La razón lleva un nombre, Metro man, un superhéroe altivo que siempre le para los pies... hasta que un día lo liquida, prácticamente sin querer. Como un malvado de cómic no puede existir sin su Némesis, sin un justiciero con capa que le dé candela, el protagonista debe buscarse la vida. Así, crea un nuevo paladín del bien, Titán, pero el tiro le sale por la culata. Risas aseguradas con esta película de antihéroes, amparada por los responsables de la saga 'Shrek'. No es la única pieza de animación que se preocupa por las tribulaciones de los villanos de película. Pero es un ejemplo lúcido, lleno de matices y con un ritmo que enfatiza el show animado.

Disponible en: HBO y Sky