El espíritu navideño se apodera de la agenda cultural

1 El anuncio de la Navidad

El encendido de las luces marca el inicio de la Navidad. Este fin de semana son muchas las localidades guipuzcoanas que celebran el espíritu navideño y que arrancan con sus actividades especiales para estas fechas. Eibar es una de las más madrugadoras y enciende su Navidad este mismo jueves. El acto, que se celebrará a las 18.30 horas en Errebal, estará acompañado de música, chocolate, juegos y un ambiente pensado para reunir a familias, cuadrillas y personas de todas las edades en torno a la plaza.

San Sebastián dará la bienvenida a la Navidad este viernes a las 19.30 horas con un espectáculo de 500 drones que llevará por título 'Donostia Ametsetan'. Una de las novedades del Mercado de este año será la pista de hielo del paseo de Francia, con unas dimensiones de 10x30 y con hielo natural.

En Zarautz el acto de encendido de la iluminación navideña tendrá lugar este viernes a las 18.00 horas, en Musika Plaza. Este año también, Hotz Zarautz participará en el acto del alumbrado repartiendo chocolate caliente solidario para ayudar a las personas refugiadas y el coro Schola Cantorum interpretará villancicos.

En Irun la Navidad se ha convertido en uno de los mayores eventos del año en la ciudad. El encendido de las luces será el sábado pero la ciudad tiene un listado de 117 actividades para todas las edades que incluyen espectáculos de luz y sonido en el árbol de 21 metros de alto.

Otras localidades que encienden sus luces este viernes son Urretxu, que iluminará un árbol XXL de 12 metros de altura y 5 metros de diámetro al pie de la plaza Gernikako Arbola

2 Temporada de esquí ¡Todos a pistas!

La temporada de esquí 2025-2026 está a punto de comenzar. Ya hay quien cuenta los días para volver a apretarse las botas y subirse en los telesillas. Después de las intensas nevadas de las últimas semanas, aunque la nieve ha dado un empujón a las expectativas, no todas las estaciones pueden abrir todas sus puertas este fin de semana. Solo Formigal y Luz Ardiden podrán recibir a esos ansiosos esquiadores mientras que Cerler, Panticosa y Candanchú, entre otras, deberán esperar. (Leer más)

3 Conciertos El Drogas, reggae, folklore y mucho más

Viernes Doble cita de El Drogas este fin de semana en Errenteria. El carismático cantante estará viernes y sábado en Lekuona Fabrika el primer día teloneado por Iluna y el segundo con Periferia y Nun. Aún quedan entradas para el viernes.

Llega a Seminarixoa de Bergara el grupo Kerobia con con su nuevo trabajo, Poliorkêtês, una obra cuidada, reconfortante y de gran calidad. a las 20.00 horas con entradas a 8 euros.

Sábado Donostia. 19.00 horas. El festival Revolution JamRock 2025 Donostia Reggae Festival llega con fuerza a Intxaurrondo de la mano de Eva Lazarus (UK), Mungo's Hi-Fi (Escocia), Treesha (Kenya), Agoteak (EH), Serena (ES) y Revolutionary Brothers (EH).

Folklore huertano en el Teatro Principal de Donostia con Maestro Espada . A las 19.30 horas. Los hermanos Alejandro y Víctor Hernández nos transportan a su 'huerta' natal en un viaje entre pasado y futuro.

XIII. Zombie Jaialdia en la casa de cultura de Larratxo con Zenobia + Dravernue + Killwolf. a las 20.00 horas. Entradas desde 18 euros.

Azpeitia acoge este fin de semana el V. Hator Hator Horror Fest con tres grandes bandas de metal: desde Iruña Diabulus In Musica, los donostiarras Ancient Settlers y la banda madrileña Absenci. A partir de las 20.30 horas.

4 Planes con niños Magia, humor, baile... para los pequeños (y no tanto)

Viernes Zumarraga . Espectáculo de calle: 'Rezikletas'. Cuatro actores-músicos sobre unas bici-carros y con instrumentos realizadas con material reciclado, ofrecerán un concierto itinerante entre la plaza Areizaga-Kalebarren y la plaza Euskadi. Los espectadores están invitados a hacer el recorrido en bicicleta.

Donostia: IV. Aieteko Izarrak. Espectáculo donde niños y niñas de entre 6 y 17 años, demostrarán sus habilidades: cantando, bailando, en un grupo de amigos o en solitario, coreografías, magia... En la Casa de Cultura Aiete a las 18.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Sábado Azpeitia . Fiesta infantil en el marco del Hator Hator Horror Festival. Habrá taller de magia y maquillaje así como un espectáculo de magia. De 12 a 14 horas en Azoka Plaza. Gratis.

Tolosa: Dentro de la 43ª edición del Festival Internacional de Marionetas de Tolosa «Titirijai», la compañía Le pOissOn sOluble presenta la obra teatral infantil 'Escapar'. Doble sesión a las 13.00 y a las 16.30 horas. Gratis en Alondegi Plaza.

Domingo Azpeitia . Doble sesión de Goazen! a las 16.30 y 18.30 horas. en Soreasu Antzokia. Entradas a la venta.

Asteasu : Espectáculo de Porrotx, Marimotots, Pupu eta Lore. 'Zerua lapurtu dute'. No pierdas la oportunidad de vivir una historia llena de emoción. Alas 11.00 horas. Entradas: 8 euros.

Donostia: La compañía Aracaladanza se acerca a Bach como inspirador para su obra 'Va de Bach'. Teatro infantil en Gazteszena (Egia) a las 17.30 h oras. Entradas: 5 euros.

5 Azkoitia Gipuzkoa celebra San Andrés

Varias localidades de Gipuzkoa celebran este fin de semana San Andrés. No son pocos los lugares que se están viendo afectados por la prohibición de organizar ferias de ganado. Es el caso de Azkoitia que este año se perderá la tradicional estampa de cerditos y gallinas en Ikurriña plaza. Las pruebas de arrastre con bueyes también se han cancelado hasta que se levante la prohibición, que previsiblemente se mantendrá hasta el 30 de noviembre, justamente coincidiendo con el propio día de San Andrés.

Por lo demás, los días 29 y 30 predominará el ambiente festivo. El sábado se disputará el 30. Torneo San Andrés de Ajedrez en Elkargune a partir de las 10.00 horas, y el pasacalle de los dulzaineros amenizarán las calles, de la mano de Txalkor Txistulari Taldea. Por la tarde, organizado por Holz Und Blech, DJ Muni y DJ Garai actuarán en la Plaza del Mercado desde las 18.00 horas. A continuación, a las 18.30 horas, Joselontxos Txaranga tomará las calles. (Más información).

En Eibar, las fiestas arrancan este viernes con una variada oferta cultural y festiva. La programación volverá a poner el énfasis las tradiciones eibarresas, en las que la música, la danza y los bertsos ocupan un lugar central.El primer acto cultural importante de las fiestas será el XXIX Bertso Jaialdia, que tendrá lugar este viernes, en el teatro Coliseo. Organizado por eta Kitto!, reunirá a destacadas figuras del bertsolarismo, como Joanes Illarregi, Sustrai Colina y Alaia Martin.

6 Salidas montañeras Todos al Ulizar con Mendira

Mendira organiza el próximo sábado, 6 de diciembre, la última salida del año para todos los aficionados a la montaña. Esta vez el destino será el monte Ulizar (868 m.), con salida desde Berastegi. La inscripción gratuita en la web de DV ya está abierta para todos los públicos.

De la mano de Eli Belauntzaran, la hora de reunión de esta última cita del año es a las 10.00 horas desde desde la escuela de la localidad, junto al ayuntamiento y frontón. El recorrido es de 13 kilómetros y un desnivel de 524 metros. Esta salida exige un buen fondo físico por la longitud de la misma y ya que a lo largo de la ruta hay que superar pendientes exigentes. La duración de esta salida será de 4 horas.

8 Agenda Y además...

