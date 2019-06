Moxal y Marco Paul llevan al Dabadaba sus ritmos eclécticos y experimentales J.G.A. SAN SEBASTIÁN. Viernes, 14 junio 2019, 09:39

Los ritmos eclécticos y experimentales se apoderarán esta noche del Dabadaba, que recibirá al gernikarra Moxal y al mexicano Marco Paul, dos artistas con propuestas alejadas del 'mainstream'. La doble función comenzará a las 21.30 y las entradas cuestan 10 euros en venta anticipada y 13 en taquilla.

Moxal es el debut en solitario de Hannot Mintegia, conocido por su antigua militancia en Audience. Lejos de los sonidos propios del folk rock americano, el vizcaíno presentará el recientísimo 'Zaldikatu' (Forbidden Colours, 2019), un trabajo marcado por la experimentación con melodías desasosegantes y letras enigmáticas. Los ocho cortes de su ópera prima se caracterizan por las atmósferas oscuras, los loops obsesivos, los coros espectrales y la electrónica bizarra. Además, el álbum cuenta con abundantes colaboraciones de artistas como Mursego, Aiora Renteria (Zea Mays), Ainara LeGardon, Gaizka & Ager Isunza (Audience) y Miren Narbaiza (Mice).

Por su parte, el compositor y multiinstrumentista mexicano Marco Paul atesora diez años de carrera en los que se ha dedicado a la búsqueda de la verdad de uno mismo y del sonido auténtico a través de viajes por diferentes géneros y culturas. 'Adonai' (2018), que también es su primer disco, funciona como una odisea que combina sonidos e imágenes de los mundos terrenales y oníricos; una obra en la que se mezclan la electrónica con ritmos negros como el soul o el funk.

You Are The Reason III

Por otro lado, el Dabadaba acogerá mañana la tercera edición de You Are The Reason, el festival que muestra lo mejor de la escena core. A partir de las 18.00 horas, y por 8/10/13 euros, actuarán los hernaniarras Beneath The Surface (hardcore melódico), la banda de Urduliz Holy Txala (hardcore beatdown), los vitorianos Fears Away (metalcore), los suecos Awake The Dreamer (metalcore) y los donostiarras Hyedra (post-rock y post-metal).