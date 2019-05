Molly Nilsson y The Limboos regresan a la Sala Dababada The Limboos, en una imagen promocional. / DV La artista sueca de synth-pop presentará el disco 'Twenty Twenty' y los madrileños harán lo propio con 'Baía', su último trabajo J.G.A. SAN SEBASTIÁN. Viernes, 3 mayo 2019, 07:22

El fin de semana del Dabadaba lo protagonizarán dos nombres que ya saben lo que es actuar en la sala de Egia: Molly Nilsson, artista sueca de synth-pop, y The Limboos, combo madrileño conocido por sus fiestas de rhythm & blues exótico.

Nilsson regresará al Dabadaba para presentar su nuevo álbum, 'Twenty Twenty' (2018), que confirma su «independencia y personalidad», dos de las características que mejor la definen, según apuntan desde la sala. Natural de Suecia pero residente en Berlín, lleva más de una década circulando «a contracorriente: compone, escribe, produce y mezcla sus propias canciones mostrando una autosuficiencia más bien escasa en el escenario del pop sintético contemporáneo».

Los conciertos Artistas Molly Nilsson (hoy) / The Limboos (mañana). Lugar Dabadaba (Donostia). Día y hora A las 21.30. Entradas 12/15 euros.

«Su sonido evoca una inmensa y enriquecedora soledad, ya que está construido desde esa experiencia, la misma que relatan sus letras: canciones que encuentran la magia en lo cotidiano, en lo coloquial y a su vez observan la capacidad de estar solo como algo cercano a lo político. Su repertorio y las sensaciones que despierta son de un optimismo irreal: nos invita a disfrutar de un estado emocional del que casi todo el mundo quiere escapar», advierten.

A juicio de la propia Nilsson, su disco es «como una amiga a la que podrías recurrir en cualquier momento», un trabajo que reflexiona sobre «temas candentes y que nos implican a todos tales como la crueldad de la economía moderna, el sistema capitalista o el pavor hacia la incomprensión emocional y la compañía». Ganges y Mow, dos propuestas emergentes de pop sintético llegadas de Madrid, abrirán la actuación de la autora sueca.

Rhythm & Blues exótico

Por su parte, The Limboos volverá a Egia con su tercer trabajo, 'Baía' (2019), recién salido del horno. Según apunta su discográfica, «lejos quedan los días en los que era necesario clasificarlos como 'retro' o 'vintage'». «En 'Baía' las fronteras desaparecen. La búsqueda de la banda va más allá de la senda que separa Chicago y Santiago de Cuba. Buena muestra de ello es su primer adelanto 'Where Did She Go?', pura energía en forma de canción hecha para ser bailada hasta caer extenuados en sus hipnóticas redes», prometen.

Desde la publicación de 'Space Mambo' (2014) y 'Limbootica' (2017), los madrileños no han parado de girar a lo largo y ancho de la península, ampliando sus horizontes a países como Francia, Alemania o Bélgica, además de crecer y madurar a lo largo de este camino.