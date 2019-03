El Mojo Workin' pone en marcha la máquina del tiempo El estadounidense Winfield Parker, durante su actuación anoche en Gazteszena. / LUSA Winfield Parker y The Cookies abrieron anoche las actuaciones de Gazteszena, que hoy continúan con Thelma Jones y The Dixie Cups' JUAN G. ANDRÉS SAN SEBASTIÁN. Sábado, 16 marzo 2019, 08:35

Poco faltó ayer para que la Sala Gazteszena colgara el cartel de 'Entradas agotadas' en la primera de las dos 'noches grandes' del Mojo Workin'. Los encargados de inaugurar la triple velada fueron Akatz, combo bilbaíno cuyos contagiosos ritmos jamaicanos sirvieron para calentar el ambiente antes de que comenzaran a desfilar las septuagenarias estrellas venidas en exclusiva desde EEUU.

Elegante a más no poder, Winfield Parker sedujo a las más de 600 personas reunidas en el centro cultural de Egia, que viajó a los años 60 gracias a la poderosa voz del de Baltimore y al sonido auténtico facturado por la banda del Mojo. Además de los temas propios del vocalista, sonaron piezas como 'A Change Is Gonna Come' (Sam Cooke) o 'Mustang Sally' (Wilson Picket), coreadas por la audiencia con enorme entusiasmo. Al cierre de esta edición aún faltaban por pisar las tablas The Cookies, trío liderado por Margaret Ross que debía deleitar al público con clásicos de Aretha Franklin y Ray Charles, entre otros. Tiempo habrá de contarlo con detalle en el periódico de mañana.

Y con todo el papel vendido, esta noche Gazteszena permanecerá instalada en la misma década por obra y gracia de la máquina del tiempo del Mojo Workin'. La única excepción será la actuación inicial, que retrocederá algunos años más con el blues del Delta del Mississippi que practican los guipuzcoanos Big Bob Railroad. Después, cuando Thelma Jones aparezca en escena, los 60 volverán para quedarse hasta altas horas de la madrugada.

La artista de Carolina del Norte comenzó su carrera en el sello Barry! y aunque nunca llegó a dar el pelotazo, sus trabajos de hace seis décadas son muy valorados por los fans del soul. Por ejemplo, fue la primera en grabar 'The House That Jack Built', convertida después en éxito por Aretha Franklin, y en los 70 obtuvo un mayor reconocimiento con temas como 'Salty Tears'.

La despedida llegará con The Dixie Cups, que ofrecerán un repertorio variado que mezclará soul y ritmos de Nueva Orleans en un carnavalesco fin de fiesta. Su primer hit fue 'Chappel of Love', inicialmente compuesto para las Ronettes por Phil Spector, Jeff Barry y Ellie Greenwich, que les abrió las puertas de la industria y les permitió registrar otros éxitos como 'Iko Iko', 'People Say' o 'I'm Gonna Get You Yet'.

Domingo, cierre gratuito

Igual que el jueves hubo un prólogo protagonizado por el trío Reggae Workers of The World, mañana a mediodía Tabakalera acogerá un epílogo que hará que el Mojo dure cuatro jornadas en lugar de las dos del pasado año. El festival clausurará su décima edición con la banda donostiarra de blues Mojo Hand, formada por conocidas figuras locales.