Vehículos de ocasión, música metal y burbujas para el fin de semana

VII Zombie Jaialdia en Larratxo

La afición metal tiene una cita ineludible este fin de semana en el C.C. Larratxo. El Zombie Jaialdia celebrará este viernes y sábado su séptima edición con un cartel de grupos destacados de heavy tradicional y progresivo a nivel local, estatal e internacional. Por el escenario pasaran el viernes las bandas Brought by Pain, Entheos, Gorod y Beyond Creation. El sábado será el turno de The Hellectric Devilz, Kauce, Daeria, Lionsoul y Tygers of Pang Tang.