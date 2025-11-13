Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los mejores planes para disfrutar del fin de semana

Hay espectáculos de danza, teatro, conciertos, naturaleza y cine. Estas son nuestras propuestas.

A.V.

Jueves, 13 de noviembre 2025, 10:25

  1. 1

    LABO XL7

    Un momento para las artes

De jueves a domingo se celebra en Tabakalera y Gasteszena de Donostia LABOXL7, cuatro días de celebración de las artes vivas, repletos de danza, teatro ... y circo contemporáneo, además de actividades paralelas de formación y mediación. El programa se compone de propuestas de artistas locales, nacionales e internacionales, dando espacio y voz a mujeres creadoras y a propuestas en euskera. Se centra en obras escénicas de artistas jóvenes y veteranos, especialmente en nuevas dramaturgias de danza, teatro y circo. Desde piezas para toda la familia a más adultas, el objetivo es llevar las artes escénicas a todos los públicos posibles. Esta edición cuenta con 23 compañías con 18 espectáculos, 3 muestras de procesos de creación y, además, 3 jornadas profesionales. (Más información)

