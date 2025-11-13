Los mejores planes para disfrutar del fin de semana

De jueves a domingo se celebra en Tabakalera y Gasteszena de Donostia LABOXL7, cuatro días de celebración de las artes vivas, repletos de danza, teatro ... y circo contemporáneo, además de actividades paralelas de formación y mediación. El programa se compone de propuestas de artistas locales, nacionales e internacionales, dando espacio y voz a mujeres creadoras y a propuestas en euskera. Se centra en obras escénicas de artistas jóvenes y veteranos, especialmente en nuevas dramaturgias de danza, teatro y circo. Desde piezas para toda la familia a más adultas, el objetivo es llevar las artes escénicas a todos los públicos posibles. Esta edición cuenta con 23 compañías con 18 espectáculos, 3 muestras de procesos de creación y, además, 3 jornadas profesionales. (Más información)

El estadio de Anoeta abre sus puertas este sábado pero no para un partido de fúbol sino que para convertirse en una gran discoteca. Lo que comenzó como una íntima propuesta musical en un bar de Errenteria se ha consolidado como uno de los eventos de música electrónica más esperados de la zona. Eleven Park celebra este año su octava edición y lo con un escenario como es el estadio. La cita con la música 'house' será a partir de las 18 horas.

En esta edición, el artista internacional Yamil será el cabeza de cartel, acompañado por una selección de DJs locales y nacionales: J. Mancera, Om Lila, Iker Kabe y Bitter Ama.

El cine Soreasu de Azpeitia acoge este viernes, 14 de noviembre, la representación de la obra 'Rikardo III eta ni' de Horman Poster y Dxusturi Teatroa basada en el clásico de William Shakespeare. En esta obra tres frikis Shakesperianos llevan a cabo su propia alucinación escénica de la famosa pieza mediante el humor, la crítica, el juego y la danza. Con este afán, los actores escojen pequeños fragmentos de la obra, analizan los temas y simbolos que subyacen en él, discuten con pasión sobre su autor favorito y juegan e inventan una versión única y propia. Horario: 19.00 horas.

En Oñati sabores gallegos y humor compartirán protagonismo este fin de semana. El que no se divierte es porque no quiere. Ikusi Makusi ofrecerá dos representaciones de '¡Nos vamos de vacaciones! y Pake Leku se convertirá en una pulpería. (Más información)

Y para los pequeños, en Zumaia (cine Aita Mari) los payasos Txirri, Mirri eta Txiribiton presentan el espectáculo infantil 'Pailazo'. Será el domingo 16 de noviembre, a las 12.00 horas. Entradas a 4,25€.

Ikuska, la Muestra Internacional de Cortometraje de la Bahía de Pasaia, abre este viernes el telón. El certamen ofrece «variada» programación que se prolongará hasta el próximo día 22 con la proyección de 67 cortometrajes. Entre el 18 y el 20 de noviembre se proyectarán varios cortos en euskera en Errenteria, Lezo y Oiartzun. Algunas sesiones serán abiertas al público y, otras, dirigidas al alumnado de los euskaltegis. (Más información)

Gipuzkoa Gazte Tour aterriza este fin de semana en Errenteria sus propuestas de ocio juvenil. El viernes, a las 18:00 horas, Dantzagunea acogerá una Dance Masterclass impartida por José Ballesteros, coreógrafo que da clases por toda España en academias de alto nivel. La participación en la masterclass es gratuita, previa inscripción a través del formulario disponible en la web del programa.

La jornada del sábado estará dedicada a la música, con los Conciertos GGT que se celebrarán en Lekuona Fabrika a partir de las 19.00 horas, con entrada libre. El cartel reúne a algunos de los nombres más destacados de la escena musical vasca actual como Zilibito Records, Oiartzungo Panterak o DJ AZK. La jornada tendrá como colofón la actuación de Nikone que mezcla rap, reggae, soul, flamenco y pop.

Eibar se prepara para vivir del día 15 al 30 unas nuevas fiestas de San Andrés marcadas por un programa lleno de actividades pero con la ausencia de la feria ganadera debido a la alerta sanitaria.

Así, las actividades arrancarán este sábado, día 15, en Errebal Plazia con el XXI Concurso Interescolar de Bacalao San Andrés y el VII Concurso de Pintxos Bacalaos Alkorta. El XXI Día de la Txistorra, el día 22, en Unzaga, volverá a ser otra de las citas emblemáticas y el tono más cultural llegará el día 28 con el XXIX Bertso Jaialdia en el Coliseo Antzokia. (Más información).

La feria de Eibar no será la única que se celebre sin ganado. La decisión de Euskadi y Navarra de cancelar todas las ferias ganaderas hasta el 30 de noviembre como medida preventiva afecta también a Doneztebe que celebra este viernes sus tradicionales Ferias de Otoño. No habrá ganado pero sí un amplio programa de actividades para todo el día.

Parece que las buenas temperaturas van a respetar el fin de semana así que puede ser una inmejorable ocasión para dar un buen paseo por el monte, conectar con la naturaleza y escapar de la estresante rutina urbana. En nuestra sección de rutas del canal Mendira encontrarás decenas de cimas para conocer, tanto de nuestro territorio como alrededores. Hay propuestas de todos los niveles pero destacan las que pueden hacerse en familia y que son asequibles para cualquiera con ganas de mover un poco las piernas.

Además tienes toda la agenda con los conciertos, exposiciones, conferencias y obras de teatro para hoy y los próximos días en cada localidad de Gipuzkoa disponibles en la agenda cultural y de eventos de El Diario Vasco. También puedes revisar nuestra sección de planes para ver lo que se mueve en todo el territorio. Y si lo que quieres es pasar un rato tranquilo en el sofá, prueba la sección de Pasatiempos.

