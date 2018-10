¿Por qué nadie ha matado a Sean Been? HelloDonosti organiza un nuevo cluedo en vivo con motivo de Halloween AINHOA IGLESIAS Viernes, 26 octubre 2018, 11:22

«Sean Been debería estar muerto, pero hace un par de días se le vio vivito y coleando. ¿Quién es el culpable de no haber cometido el crimen?» Este es el sugerente punto de partida del nuevo cluedo en vivo que Hello Donostia ha organizado en San Sebastián, esta vez con motivo de Halloween. El juego se llevará a cabo este mismo fin de semana y se repetirá en diferentes sesiones durante el puente, es decir, del 1 al 4 de noviembre.

La dinámica es la habitual. «Cada participante recibe un día antes las instrucciones para interpretar a un personaje. En la fecha y hora señalados debe acudir a la cita, donde interactuará con el resto de los jugadores con el fin de resolver el misterio», explica Hello Donostia mediante comunicado. «Uno o varios actores dinamizan el encuentro para que la inversión en el mundo del crimen sea fluida desde el primer minuto», subraya.

Como novedad, en el juego que Hello Donosti ha preparado para Halloween no hay que dar respuesta a un homicidio, sino a la pregunta de por qué no se ha cometido el asesinato. «El convenio internacional del crimen dictamina quiénes han de ser las víctimas del año. Hace un par de días se vio vivito y coleando a Sean Been, que debía de estar bajo tierra. Ahora habrá que descubrir quién es el culpable de no haber cometido el crimen. Los autores de los mayores crímenes de la historia os reuniréis para descubrir quién no ha cumplido con su tarea. Pero, ¿qué otros misterios ocultáis en realidad?», avanzan los organizadores.

Para jugar a 'El crimen no cometido' -título que se le ha dado al cluedo- se formarán grupos de entre 6 y 22 jugadores. La diversión empezará antes de llegar al local. «Como ofrecemos cena, los participantes deben resolver una serie de enigmas para adivinar el nombre de restaurante». El precio de esta modalidad que incluye el evento, la cena y barra libre de vino, cerveza y refrescos, es de 49 euros por persona. Si se prefiere, también se pueden limitar las bebidas a dos consumiciones, en cuyo caso inscribirse costaría 45 euros.

Para facilitar que los grupos de amigos que lo deseen puedan jugar en la intimidad, Hello Donostia informa de la posibilidad de contratar el cluedo en vivo a domicilio. El precio en este caso sería de 25 euros por persona.

'El crimen no cometido' se hará en las mismas fechas también en Vitoria, Bilbao y Pamplona.