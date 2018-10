Malkorra Hotel & Restaurant: Fusión de tradición y vanguardia Un lugar donde disfrutar de la gastronomía y la naturaleza y desconectar de la ciudad AMAIA CONDE Martes, 2 octubre 2018, 18:03

Situado en un entorno natural privilegiado, a los pies de Peñas de Aia, el oiartzuarra Malkorra Hotel & Restaurant representa una experiencia única. «Las vistas son maravillosas, el valle es precioso y la gente se va encantada con la experiencia», afirma Xabier Urdangarin, el chef, que destaca la belleza y tranquilidad de Malkorra por las noches: «Es muy bonito porque tiene muy poca contaminación lumínica y se ve San Sebastián iluminada; y está muy bien para ver las estrellas». Los espectaculares jardines están al cuidado de Unai Zabaleta, que se encarga tanto de la jardinería como de la piscina y los animales.

Al frente de los fogones se encuentra la pareja que forman el segurarra Xabier, artífice de este proyecto familiar de la mano de su hermana Ane Urdangarin, y la alicantina Pilar Carbonell. Su filosofía es sencilla: cocina de producto de temporada, lo más local posible, siempre buscando la máxima calidad y tratándolo muy bien, intentando manipularlo lo mínimo.

Los platos que aparecen en el menú cambian a diario; acuden tres días a la semana al mercado y se aseguran de elegir el mejor producto de temporada. Aseguran que «compramos lo que nos gusta y, en base a eso, elaboramos el menú». Los fines de semana tienen una carta que suelen cambiar cada dos o tres semanas. De hecho, huyen de las cartas extensas porque eso podría reducir sus posibilidades.

Postres con talento

El toque dulce lo pone Pilar, la alicantina que lleva once años viviendo en el País Vasco y ocho años dedicándose a la repostería. Su saber hacer le ha llevado a ser nominada al premio Talento Gastro de la especialidad.

Carbonell no esconde que la suya es una disciplina exigente: «Al postre no siempre se le presta toda la atención que merece. Es el final de la comida y mucha gente no lo pide porque está llena. Y es un poco cuadriculado: siempre trabajamos con recetas y está todo muy medido. Lo bueno de trabajar en un restaurante es que me permite innovar y dar mi toque personal a los postres».