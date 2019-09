Magia, cabaret y escapadas para combatir la depresión postvacacional

3

La vuelta del punk de 'No Fun At All', este jueves en Dabadaba

«La gente quiere vernos, por lo tanto hubiese sido estúpido no seguir tocando», así de contundente se mostraba el vocalista Ingemar Jansson de la legendaria banda sueca de punk rock No Fun At All (NFAA), que se creó en 1991 y que en sus últimos 20 años ha sido un Guadiana, con apariciones esporádicas y ausencias que sonaban a disolución definitiva. Ahora, con tres de sus componentes originales en acción y dos músicos nuevos, se encuentra en una de esas fases de invadir escenarios a base de guitarrazos punkis, velocidad y estribillos pegadizos. Este jueves lo podremos comprobar en el tablado de la sala egiatarra del Dabadaba, en un concierto que teloneará el grupo Bar Remigio.