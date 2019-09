Les Luthiers actuarán el 7 y 8 de marzo en el Kursaal El grupo argentino representará su antología 'Viejos hazmerreíres' AGENCIAS Martes, 17 septiembre 2019, 17:03

El humor inundará San Sebastián de la mano del grupo musical Les Luthiers. Los argentinos actuarán en San Sebastián, Bilbao y Vitoria en marzo de 2020, con su antología 'Viejos hazmerreíres', según han anunciado.

Les Luthiers estarán en el Palacio Kuursal de San Sebastián los días 7 (doble función) y 8 de marzo de 2020, con tres funciones. 'Viejos hazmerreíres', estrenada en 2014 en Rosario (Argentina) llegó a España por primera vez en 2018 e incluye obras de los espectáculos anteriores y alguna nueva.

Así, surgen remodeladas versiones de Las Majas Del Bergantín (Zarzuela Náutica), Quién Mató a Tom McCoffee (Música en serie), Loas Al Cuarto De Baño (Obra Sanitaria) o Pepper Clemens Sent the Messenger, Nevertheless the Reverend Left the Herd (ten-step).

Además, incluye obras nuevas como Receta Postrera, un vals culinario en el que Rosarito y Clarita comparten la receta para la elaboración de un novedoso postre. En esta pieza entra en escena un nuevo instrumento informal: la batería de cocina, conformada por 11 sartenes y 6 ollas.

Todo bajo el hilo conductor de «Radio Tertulia», donde un dúo de periodistas hacen un programa de radio sin saber de nada pero opinando de todo.

En la actual gira el grupo está compuesto por Carlos López Puccio, Martín O'Connor, Jorge Maronna, Horacio «Tato» Turano, Tomás Mayer Wolf y Roberto Antier en sustitución del miembro original Marcos Mundstock, que en marzo de este año abandonó debido a un problema en la pierna izquierda.

Bilbao recibirá a los argentinos los días 16, 17 y 18 de marzo, también con tres funciones, en el Palacio Euskalduna, mientras que el Teatro Principal de Vitoria acogerá dos espectáculos los días 20 y 21 de marzo