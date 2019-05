El compositor de 'Intocable' presentará su nueva obra en San Sebastián Imagen de archivo del compositor y pianista italiano. / Ray Tarantino Presentará el próximo 4 de noviembre su obra 'Seven Days Walking' DV Miércoles, 29 mayo 2019, 18:07

El compositor y pianista italiano Ludovico Einaudi iniciará el próximo 4 de noviembre en San Sebastián una minigira por España que le llevará en días sucesivos a Madrid y Barcelona para presentar 'Seven Days Walking', según ha informado Kursaal Eszena.

Este proyecto quedará conformado por siete grabaciones que está previsto que vayan apareciendo mensualmente y de forma digital. Las tres primeras, 'Day 1', 'Day 2' y 'Day 3', han visto la luz en marzo, abril y mayo, respectivamente.

Ludovico Einaudi es uno de los compositores y músicos contemporáneos más emblemáticos y más de culto, creador de unas atmósferas envolventes y relajantes, como es el caso de su gran éxito Divenire. Los aficionados al cine, la televisión o incluso el baloncesto han escuchado probablemente su música, porque la NBA, la serie de televisión británica Doctor Zhivago, y películas como 'This Is England' y 'El lector' (The Reader) han utilizado las obras de Einaudi.

Más recientemente, Ludovico Einaudi fue el encargado de componer la banda sonora de Intocable (Intouchables), que clausuró con gran éxito el Zinemaldia de 2011. También compuso algunas piezas para J. Edgar, la última película de Clint Eastwood, entre ellas la del trailer.