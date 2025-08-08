Kalejira, Euskal Besta y cine al aire libre en la agenda de verano de este 8 de agosto
Comienzan las fiestas en Ikaztegieta. mientras continúan en Aia, Berastegi y Getaria
DV
Viernes, 8 de agosto 2025, 08:47
Aia
-
Día del Niño en las fiestas de San Donato y San Lorenzo con juegos infantiles a partir de las 11 en la plaza y, por la tarde, juegos y talleres a las 16.30 y kalejira de cabezudos y trikitilaris a las 19.30.
Berastegi
-
Los Salontzos marchan a buen ritmo y hoy habrá a las 17.30 herri kirolak, seguido de DJ Mikeltxi y odre de vino y bingo.
Deba
-
Cine de verano al aire libre a las 22 en el quiosco de la Alameda con la película '20.000 especies de abejas'.
Donostia-Aiete
-
Sesión de cine infantil a las 11 en el centro cultural con la película 'Igelen erresuma'.
Getaria
-
El tercer día de Salbatoreak llega con juegos y talleres vascos en el frontón y la plaza a partir de las 10, sesión de bertsos a las 12.30 en Harritarte y la XVI bajada de goitiberas a las 17.
Ikaztegieta
-
A las 11.30 arrancan las fiestas de San Lorentzo con el txupinazo, con posterior yincana y talleres infantiles. De 15 a 18 habrá hinchables de agua con posterior merienda.
Irun
-
Primer día de Euskal Jira con desfile de gigantes y cabezudos a partir de las 17.45 desde Urdanibia, donde habrá juegos infantiles e hinchables a las 18.
Zarautz
-
Azken Portu se prepara para sus fiestas con merendola, piñata y mariachis a partir de las 18.
Zumaia
-
Llega la Euskal Jaia con una intensa jornada en la que hay kantujira a las 13, baile para niños a las 18 y degustación de sidra a las 19, entre otras.
Francia
Hendaia
-
A las 20 se inaugura la Euskal Besta y habrá animación y música por las calles del centro.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.