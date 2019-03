Javier Ruibal: «Mis canciones están ahora más vinculadas al hecho poético» Javier Ruibal, en una imagen promocional. / DV El músico gaditano presenta mañana en el Club del Victoria Eugenia 'Paraísos mejores', un disco «festivo y colorista, con mucho empuje y mucho cuerpo» J.G.A. Viernes, 1 marzo 2019, 09:35

El recoleto Club del Victoria Eugenia acogerá mañana un concierto de Javier Ruibal (El Puerto de Santa María, 1955), que presentará su reciente disco 'Paraísos mejores' (2018) en compañía de músicos como el pianista donostiarra Iñaki Salvador. Según ha confesado el artista, se trata de un álbum «festivo, colorista y con mucho empuje y cuerpo», tal y como se refleja en la divertida portada y en un interior repleto de canciones en las que brillan arreglos de viento y cuerda.

«He buscado novedad en los textos y en las melodías, con ese respeto a la tradición española que yo suelo combinar con influencias de muchos otros lugares», ha declarado el trovador gaditano, conocido desde primeros de los años 80 por un heterodoxo estilo en el que confluyen géneros como el flamenco, el jazz, el rock, la música del Magreb y de la India, así como los ritmos caribeños.

Según añade en el 'making of' del disco, esta vez ha tenido el «pálpito» de que todos los temas están bien concebidos, «con respeto a la música y a la poesía», pues sus canciones «cada vez están más vinculadas al hecho poético». «Y creo que que en este disco he escrito mejor que en otros. Es una impresión personal, claro, e igual el público dice que los anteriores eran mejores, pero a mí me da la impresión de que lo estoy haciendo cada vez mejor y la madurez debe notarse», opina.

La hoja promocional revela que 'Paraísos mejores' contiene historias increíbles como la de 'La Geisha Gitana', cuyo personaje sueña con ser aceptada entre los flamencos; 'La mujer manjar', que aspira a que se reconozca su entrega cotidiana a un amor perdurable y 'Black Star Line', que alberga el sueño de los africanos de tener una vida digna en su saqueado y sometido continente.

Además, 'Cuenta conmigo, compadre', habla de políticos siniestros y corruptos, mientras que en 'Tu divo favorito' se dan cita artistas callejeros que dan vida a un amor entre la ópera y el mar. Pero el cantante y guitarrista destaca dos piezas. Por un lado, 'El fin del mundo fue ayer' es una reflexión sobre «las posibles postrimerías de toda una civilización», ya que «vivimos pendientes de tipos que tienen un botón que puede hacer saltar todo por los aires, y además de peinarse fatal, se echan unos pulsos entre ellos como si fuera una bravuconada callejera entre dos matones». Por otro, hay canciones «muy estimulantes, bonitas y positivas» como 'Mi bella navegante', que relata el viaje al tránsito de la vida con «un encanto y una frescura que son incluso bailables».