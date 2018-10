Intenso fin de semana a base de pop, garaje, jazz, rock y soul Bob Vennum y Lisa Kekaula, el núcleo duro de The BellRays. / DV Dabadaba. La sala donostiarra recibe hoy a The Goon Sax y The Parrots, mañana acogerá a Kamaal Williams y el domingo, a The BellRays J.G.A. SAN SEBASTIÁN. Viernes, 5 octubre 2018, 07:01

La donostiarra sala Dabadaba se prepara para un intenso fin de semana presidido por la calidad y la variedad de propuestas de lo más diversas. Hoy actuarán The Goon Sax y The Parrots, mañana lo hará Kamaal Williams y el domingo, The BellRays.

Orfebrería pop australiana

Desde el Dabadaba, sus responsables califican de «nuevos orfebres del pop» a los integrantes del bisoño trío australiano The Goon Sax, «jovencísimos y llenos de frescura y talento compositivo». Entre algunas referencias que citan sin dudarlo se encuentran Half Japanese, Beat Happening y, por supuesto, The Go-Betweens; no en vano, uno de los miembros del grupo es Louis Forster, hijo del cantante y guitarrista del célebre combo aussie, Robert Foster. The Goon Sax aún estaban en el instituto cuando publicaron su debut, 'Up To Anything' (2016). Ahora, a punto de cumplir los 20 años, acaban de lanzar 'We're Not Talking', más «oscuro y sofisticado», según han declarado ellos mismos.

Las puertas del local se abrirán a las 21.00 horas y como teloneros actuarán The Parrots, «puntal de ese nuevo garaje madrileño que se ha desparramado por todo el planeta». La entrada cuesta 10/15 euros.

Jazz de nuevo cuño

Mañana sábado el jazz de nuevo cuño tomará el relevo en la programación del Dabadaba con Kamaal Williams (18/25 euros), alias artístico del londinense Henry Wu. El teclista y productor publicó el disco 'Black Focus' (2016) en compañía de Yussef Dayes y recientemente ha lanzado su debut en solitario, 'The Return', alabado por la crítica gracias a su «mezcla de R&B atemporal, soul cósmico y psicodelia espumosa». «El sentido arácnido nos dice que este puede ser uno de los bolos del año», aseguran desde una sala que tendrá como pinchadiscos al propio Henry Wu, además de a Mani y Kino Internacional.

Rock'n'soul incendiario

El fin de semana concluirá con la incendiaria actuación de The BellRays, iconos del rock'n'soul desde hace casi 30 años. Liderados por la carismática Lisa Kekaula y el virtuoso Bob Vennum, los californianos son una autentica explosión de energía, algo que ha quedado demostrado en una discografía ante la que no cabe reparo alguno y unos directos siempre trepidantes. En su retorno presenta 'Punk Funk Rock Soul Vol. 2', «nuevas composiciones que trituran sin piedad los estilos que dan titulo a este nuevo trabajo, consiguiendo algo de lo que pocas bandas pueden presumir, elaborar música sincera que sale directamente del alma». La entrada cuesta 15/18 euros.