Guitarras ilustres y rock australiano en vena El estadounidense Thurston Moore, segundo por la derecha, con los miembros de su grupo. / DV Thurston Moore, Tropical Fuck Storm, Dimi Dero Inc., The Rockingbirds, The Llamps y Mice protagonizan este sábado el Festival de Andoain JUAN G. ANDRÉS SAN SEBASTIÁN. Viernes, 14 junio 2019, 09:42

Un año más -y van doce- Andoain se rendirá al rock de guitarras durante cerca de 15 horas de música. El festival gratuito que organizan el Ayuntamiento de la localidad y la promotora Bloody Mary arrancará a mediodía con la tradicional sesión vermú, que tendrá lugar en distintos escenarios del municipio. Ya por la tarde, la plaza Nafarroa recibirá a músicos ilustres de la talla del guitarrista Thurston Moore, exfundador de Sonic Youth, y Tropical Fuck Storm, banda formada por Garet Liddiard y Fiona Kitschin, de The Drones, exponentes del mejor rock australiano. Los otros nombres principales de la jornada serán Dimi Dero Inc., The Rockingbirds, The Llamps y Mice.

El aperitivo

Los urretxuarras The Northagirres serán los encargados de inaugurar el festival en Zumea Plaza (12.00 horas) con su rock and roll stoniano y su folk-rock americano deudor de Neil Young. A continuación, Bastero Plaza (13.00) acogerá la actuación de Screamers & Sinners, combo de Arrasate especializado en música psychobilly, mientras que Goikoplaza (14.00) recibirá a Natural Project, grupo de pop-rock alternativo formado a caballo entre Donostia y Andoain.

Inicio claroscuro

A partir de las 18.00 horas la acción se trasladará a la Plaza Nafarroa, donde la primera en actuar será la eibartarra Miren Narbaiza. La exintegrante de los recordados Napoka Iria publicó hace año y medio 'Buelteri eusten' (2017), un excelente debut en solitario lleno de atmósferas oscuras, distorsión, tempos reposados, agilidad y una luz que alumbra por encima de todo. En la producción del trabajo destaca la mano de Joseba Baleztena, antiguo socio en aquel fugaz y excitante proyecto que se llamó Joseba B. Lenoir Gang.

Psicodelia desde Perpinyà

Afincados en Perpinyà, The Llamps (18.50) exhibirán su pop psicodélico de aires sesenteros emparentado con nombres como The Velvet Underground o Syd Barrett. En sus letras utilizan el catalán, el francés y el inglés y desde su nacimiento hace cuatro años colaboran o han colaborado con bandas como The Limiñanas, Jack of Heart, Harlan T. Bobo o Weird Omen. Recientemente han publicado un EP homónimo en el que participa Pascal Comelade. En la cara A reina 'Dans Ma Nuit' con su melodía envolvente y pegadiza, mientras que la B es una original versión del conocido 'As Tears Go By' de The Rolling Stones, adaptada al catalán por el poeta Enric Casasses bajo el título de 'Com passa el plor'.

Country rock londinense

El cambio de tercio musical lo propiciarán The Rockingbirds (20.00), grupo británico de country-rock surgido en los años 90 que regresó a la palestra con 'The Return of The Rockingbirds' (2013). En Andoain presentarán su cuarto trabajo, 'More Rockingbirds' (2019), cuyas letras fueron escritas por Alan Tyler mientras vivía en una barcaza en la zona de mareas de Deptford Creek, en pleno río Támesis. Así, algunas de las canciones parecen influenciadas por ese entorno urbano y acuático, mientras que otras siguen la tradición del alt-country sin dejar de lado los medios tiempos y las partes más introspectivas. En opinión de algunas voces, con su debut homónimo de 1992 los ingleses se adelantaron a la revolución que supuso la llegada del country alternativo y su trabajo está a la altura de bandas como The Jayhawks, Whiskeytown o Uncle Tupelo, embrión de Wilco.

Conexión Francia-Australia

Casi como un anticipo del fin de fiesta, los franceses Dimi Dero Inc. (21.40) desplegarán su panoplia de sonidos de herencia australiana en un concierto plagado de rock crudo y rítmico. De hecho, su tercer disco 'Cremation Day In The Court of Miracles' (2010) estaba producido y mezclado por uno de los padres de la música independiente australiana, Rob Younger (Radio Birdman), que hace algunos años pasó por Andoain al frente de The New Christs. Además, los Dimi Dero han girado con esta última banda y también con The Drones -¿habrá colaboración sorpresa mañana con Liddiard y Kitschin?-, Gallon Drunk o Tex Napalm, así como con compinches habituales de Nick Cave como Warren Ellis, Mick Harvey o Hugo Race.

Ruidoso cabeza de cartel

Thurston Moore (23.00), guitarrista, cantante, compositor y cofundador de Sonic Youth, ejercerá de cabeza de cartel acompañado de tres excelentes músicos: Steve Shelley, batería de aquella mítica banda; Debbie George, bajista de My Bloody Valentine, y James Sedwards, guitarrista de Nøught. Moore inició su carrera en solitario con el disco 'Psychic Hearts' (1995) y publicó diferentes trabajos de manera paralela a su actividad en Sonic Youth. Su divorcio con la bajista Kim Gordon tras casi 30 años de matrimonio puso también fin a la trayectoria de una de las bandas más influyentes del rock alternativo. El músico de Florida, uno de los guitarristas más imaginativos y admirados de todos los tiempos, publicó hace dos años 'Rock 'n' Roll Consciousness' (2017), un trabajo de temas largos que abundan en el ruidismo, la calma tensa y la experimentación.

Cierre tormentoso

Los últimos del cartel serán Tropical Fuck Storm (1.00), que descargarán sobre Andoain una tormenta de rock and roll en vena aderezado con golpes de funk raro, influencias psicodélicas e incluso afrobeat. Desde Melbourne, Gareth Liddiard, vocalista y guitarrista de The Drones, y su compañera bajista Fiona Kitschin actuarán junto a Lauren Hammel y Erica Dunn. Presentarán su primer larga duración, 'A Laughing Death In Meatspace' (2018), un disco repleto de ritmos imprevisibles e ideales para despedir en clave festiva el Andoaingo Rock Festival hasta la edición de 2020.