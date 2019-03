Guadalupe Plata abre el variado fin de semana del Dabadaba El trío andaluz Guadalupe Plata, en una diabólica imagen promocional. / DV Tres citas. Mañana sonará el R&B ecléctico de los británicos Rob Heron & The Tea Pad Orchestra y el domingo, el punk-rock de The Queers y The Manges'Margolaria'. Hoy se estrena en salas comerciales el filme protagonizado por Mikel Urdangarin, que mañana actúa con su banda en el Doka J.G.A. SAN SEBASTIÁN. Viernes, 22 marzo 2019, 11:37

El blues diabólico de los andaluces Guadalupe Plata abrirá hoy un variado fin de semana en la Sala Dabadaba, que mañana contará con el ecléctico rock de raíces de los británicos Rob Heron & The Tea Pad Orchestra y el domingo con el punk-rock de los estadounidenses The Queers.

Guadalupe Plata (hoy, 21.30, 15/18 euros) presentó en 2018 su quinto disco -homónimo, como siempre-, que profundiza en el «sonido barreño» como bajo principal, emplea una batería con pocos micros para lograr un sonido «más natural» y «una guitarra enchufada al amplificador sin intermediarios ni nada que pudiera perturbar la paz del convento». Así explica Toni Anguiano, mánager de los jienenses, lo nuevo de la banda, que para conseguir «un tinte de la España negra» ha utilizado instrumentos nuevos «como la botella de anís, una bandurria destartalada y algún sonido de puertas viejas». En el álbum hay corraleras, cuecas, valses y homenajes a Screamin' Jay Hawkins, todo pasado por el pantanoso tamiz de los Guadalupe.

Ecléctico R&B

Mañana será el turno de Rob Heron (21.00, 10/13 euros), a quien no le importa ser etiquetado en cualquier género -western swing, country blues, ragtime...- «mientras quede claro que son 100% sinceros y comprometidos con su música». Entre sus referencias sí citan a Bob Wills, Django Reinhardt, George Jones y Tom Waits, pues su particular swing es «único y continuamente cambiante». A lo largo de cuatro álbumes -el último es 'Soul Of My City' (2018)- el combo ha ido añadiendo nuevos sabores a su sonido, fruto en muchos casos de la obsesión del propio Heron por descubrir nuevos discos en vinilo -ritmos de calypso o de viejo boogaloo- e irlos añadiendo a su eclecticismo, junto al siempre presente R&B modernista y el twang 60's de sus guitarras, haciendo las delicias de los fans de artistas con los que se les ha comparado, como CW Stoneking, Pokey LaFarge o Kitty, Daisy & Lewis.

Velada punk-rock

Finalmente, el domingo (20.30, 12/15 euros) tendrá lugar una velada de punk-rock capitaneada por The Queers, «una de las bandas más influyentes» de este estilo, con los prometedores italianos The Manges como teloneros. El grupo liderado por Joe Queer se ha labrado una leyenda que les ha convertido en una banda de culto.

Grupos como Green Day o Rancid, que coincidieron con ellos en el sello Lookout Records, les han solido citar entre sus referencias. Su considerado mejor trabajo, 'Don't Back Down' (1996), es una mezcla de riffs de guitarras, melodías poperas y arreglos surf que incluye uno de sus hits, 'Punk Rock Girls'.