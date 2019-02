Los 'Grandes éxitos' de Jorge Javier Vázquez, en el Kursaal El popular presentador de televisión protagoniza una comedia musical junto a la actriz Inés León DV Martes, 5 febrero 2019, 11:58

Este domingo a partir de las 20.30 horas el Kursaal de San Sebastián acoge 'Grandes éxitos', una comedia musical con Jorge Javier Vázquez e Inés León como protagonistas.

Escrita y dirigida por Juan Carlos Rubio, con dirección musical de Julio Awad y coreografía de Federico Barrios, la obra incluye además a los polifacéticos artistas Alejandro Vera y Bea Ros, más cuatro músicos que arroparán un extenso repaso a algunas de las grandes canciones de la historia: de boleros a baladas, pasando por temas más 'bailongos'.

El show juega a retorcer la realidad hasta llegar a un argumento fictio pero que sin embargo, resulta verosímil. Arranca con un Jorge Javier Vázquez que ha aceptado grabar un disco con tres con tres condiciones: que se llame 'Grandes éxitos', que se grabe en un teatro con música en vivo y que la famosísima cantante Blanca Bosque (a la que da vida Inés León) le acompañe a dúo. No obstante, no será fácil. Ambos habían sido muy amigos pero tras una visita de ella a 'Sálvame' ya no se hablan. Y ahora tienen que compartir escenario en una «noche única, enloquecida e irrepetible», según destaca la promoción del evento.