Tradición e innovación basada en el producto Danontzat y Malkorra, reinventan la cocina tradicional con el foco puesto en el producto AMAIA CONDE Lunes, 1 octubre 2018, 17:35

GASTROTEKA DANONTZAT: Calidad unida a la calidez

Gorka Irisiarri propone una gastronomía basada en productos de calidad con toques innovadores

La Gastroteka Danontzat es un referente gastronómico de la cocina tradicional vasca y fusión situado en pleno corazón del casco histórico de Hondarribia. Llevan a cabo una cocina basada en productos de calidad a la que no le faltan toques innovadores. Los productos que utilizan para elaborar sus delicados platos provienen de los mercados más cercanos, una forma de acercar a los comensales a la gastronomía vasca a través de los sentidos.

En la Gastroteka Danontzat «entendemos la gastronomía como una forma de arte efímero, convirtiendo la necesidad de comer en una placentera y elevada experiencia», celebra su chef y propietario, Gorka Irisarri. Un arte que llevan a cabo en todos y cada uno de sus platos. Desde sus platos a la carta hasta sus afamados pintxos.

Nada más entrar en su local se percibe un ambiente moderno e innovador. La distribución de su sala no es la típica de cualquier bar, ya que la preside una gran mesa social, donde la gente puede reunirse para disfrutar de una gran experiencia culinaria. Su terraza, perfecta para disfrutar de toda la tradición de los pintxos, raciones y medias raciones, es otra de las razones para visitar este establecimiento. Comida en miniatura transformada en alta cocina, con un saber hacer que no deja indiferente a nadie. Una experiencia inolvidable entre las callejuelas y plazas de piedra de Hondarribia.

El menú Para comenzar: Aperitivo de la casa con copa de cava. El menú maridaje: Mojama de atún con huevas de maruca y cítricos, acompañado del blanco 'Palo Cortado' de Vinos de Cádiz. Pastel de txangurro con salsa cocktail acompañado de vino blanco Idrias Evohe, un garnacha blanca D.O Somontano. Micuit de foie gras con higo confitado y jamón de pato ahumado, con un rosado Roselito, un Tinta fina D.O Ribera del Duero. Solomillo Trufado con patata confitada a las pimientas y piquillos asados, con un tinto Tío Uco, un tinta toro y garnacha D.O Toro El postre: Hojaldre de manzana horneado con helado de queso de Idiazabal acompañado con copa de cava. Postre y bodega: Sus quesos artesanos o sus frutas de hueso asadas, ricota a la vainilla y aceite de menta. El menú incluye Café Gourmand y maridaje de dos copas de vino. Solo 20 menús a un precio especial de 34€. Cómpralos en gastroplan.diariovasco.com

Sus 'corners 'gourmet

Los amantes del queso y del vino están de enhorabuena. Gastroteka Danontzat tiene dos 'corners' reservados para este selecto grupo. En un rinconcito del local ponen a disposición de sus clientes una amplia variedad de quesos, tanto locales como internacionales para que puedan elegir el que más les guste.

Por otro lado, su 'wine corner' no tiene punto de comparación. Se trata de un espacio dedicado exclusivamente al vino que se encuentra en constante renovación y que cuenta con una gran rotación de referencias. En este espacio, además, realizan un asesoramiento enológico personalizado, acorde al gusto de cada comensal, para hacer de su experiencia gastronómica en Gastroteka Danontzat algo digno de recordar.

Gastroteka Danontzat Dirección: Denda Kalea, 6 - 20280 Hondarribia Teléfono: 943 64 65 97 Web: www.gastrotekadanontzat.com No perderse: Lengua curada de vaca sobre patata confitada al pimentón dulce, trufa negra y escama de sal ahumada.

MALKORRA HOTEL & RESTAURANT: Fusión de tradición y vanguardia

Un lugar donde disfrutar de la gastronomía y la naturaleza y desconectar de la ciudad

Situado en un entorno natural privilegiado, a los pies de Peñas de Aia, el oiartzuarra Malkorra Hotel & Restaurant representa una experiencia única. «Las vistas son maravillosas, el valle es precioso y la gente se va encantada con la experiencia», afirma Xabier Urdangarin, el chef, que destaca la belleza y tranquilidad de Malkorra por las noches: «Es muy bonito porque tiene muy poca contaminación lumínica y se ve San Sebastián iluminada; y está muy bien para ver las estrellas». Los espectaculares jardines están al cuidado de Unai Zabaleta, que se encarga tanto de la jardinería como de la piscina y los animales.

Al frente de los fogones se encuentra la pareja que forman el segurarra Xabier, artífice de este proyecto familiar de la mano de su hermana Ane Urdangarin, y la alicantina Pilar Carbonell. Su filosofía es sencilla: cocina de producto de temporada, lo más local posible, siempre buscando la máxima calidad y tratándolo muy bien, intentando manipularlo lo mínimo.

Los platos que aparecen en el menú cambian a diario; acuden tres días a la semana al mercado y se aseguran de elegir el mejor producto de temporada. Aseguran que «compramos lo que nos gusta y, en base a eso, elaboramos el menú». Los fines de semana tienen una carta que suelen cambiar cada dos o tres semanas. De hecho, huyen de las cartas extensas porque eso podría reducir sus posibilidades.

El menú Aperitivo: El menú arranca con la anguila ahumada, salsa de ostras y foie. Tres platos: El primero de los platos es su micuit. A continuación, llegarán a la mesa los dos platos principales: el pulpo a la plancha, huevo trufado y parmentier especiado; y el solomillo de ciervo con puré de castañas, frutos rojos y chips de pera. Postre: Con ustedes, la Copa Malkorra 2.0, compuesta por chantilli, bizcocho, crema, peta zetas de chocolate y frutos rojos. La bodega: Podrán elegir entre el Tinto Ramón Bilbao Crianza 2015 y el Blanco Marqués de Vizhojo. Solo 20 menús a un precio especial de 35€. Cómpralos en gastroplan.diariovasco.com

Postres con talento

El toque dulce lo pone Pilar, la alicantina que lleva once años viviendo en el País Vasco y ocho años dedicándose a la repostería. Su saber hacer le ha llevado a ser nominada al premio Talento Gastro de la especialidad.

Carbonell no esconde que la suya es una disciplina exigente: «Al postre no siempre se le presta toda la atención que merece. Es el final de la comida y mucha gente no lo pide porque está llena. Y es un poco cuadriculado: siempre trabajamos con recetas y está todo muy medido. Lo bueno de trabajar en un restaurante es que me permite innovar y dar mi toque personal a los postres».