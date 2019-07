Los estrenos de series del mes de julio

La llegada del verano suele ser un buen momento para ponerse al día. El número de estrenos seriéfilos desciende y uno puede echar mano de aquellas producciones que no ha visto por falta de tiempo. Y este mes de julio no es una excepción. 'La voz más alta (The Loudest Voice)', 'The Unsettling', 'Otra vida' y 'The Boys' son las novedades más reseñables en un mes en el que regresan clásicos como 'Stranger Things', 'La casa de papel' y 'Orange Is The New Black'