The Fleshtones vuelven a pasear su estatus de leyendas La banda estadounidense actúa de nuevo esta noche en el Dabadaba, donde presentará el EP que publicarán en mayo JUAN G. ANDRÉS SAN SEBASTIÁN. Martes, 2 abril 2019, 08:46

Es ya un clásico. El 'never ending tour' de The Fleshtones recala casi todas las temporadas en Donostia y 2019 no podía ser una excepción. Un año y un mes después de su última visita a la ciudad -tocaron en Le Bukowski-, el grupo estadounidense paseará su estatus de leyenda del rock garajero esta noche en la Sala Dabadaba. El concierto comenzará hacia las 21.00 horas y la entrada cuesta 12/15 euros.

Keith Streng (guitarra) y Jan-Marek Pakulski (bajo) fueron los fundadores de esta banda que lleva más de 40 años ininterrumpidos en la carretera. En el sótano de la casa que ambos amigos habían alquilado encontraron unos instrumentos que les animaron a formar el grupo al que pronto se unió el inefable Peter Zaremba (armónica, teclados y voz) y Lenny Calderon (batería). En 1976 debutaron en el célebre CBGB's de su ciudad, Nueva York, pero según recuerdan desde el Dabadaba, al no encajar con el sonido de las discográficas de la época, no lanzaron su debut largo hasta seis años después con 'Roman Gods'.

Veinte referencias

Desde entonces han publicado más de 20 referencias, entre otras 'Hexbreaker!' (1983), Powerstance' (1992) y 'The Band Drinks For Free' (2016), su último disco original. Recientemente han lanzado también una colección de caras B y rarezas bajo el título de 'Budget Buster' (2018) y pronto editarán un single de 7 pulgadas: en la cara A incluirán una versión de 'Layin' Pipe', del canadiense David Wilcox, y en la B, un tema propio titulado 'Lady Nightshade'.

Zaremba y Streng continúan en la banda acompañados por Bill Milhizer (batería y coros) y Ken Fox (bajo y coros). Juntos ofrecen uno de los espectáculos de rock más frenéticos y divertidos que pueden contemplarse en una sala de conciertos.