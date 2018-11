Fino Oyonarte y Akauzazte, fin de semana de contrastes Fino Oyonarte Dabadaba. La sala se rinde hoy a las bellas melodías del bajista de Los Enemigos y mañana recibe a la inclasificable banda de Azkoitia JUAN G. ANDRÉS SAN SEBASTIÁN Viernes, 2 noviembre 2018, 10:53

El Dabadaba vivirá un fin de semana de contrastes con invitados de muy distinto signo: hoy será el turno del veterano almeriense Fino Oyonarte, que presentará su delicado debut en solitario teloneado por el donostiarra Giorgio Bassmatti, y mañana será una jornada de sonidos más bien industriales y experimentales de la mano de los azkoitiarras Akauzazte y el sesotarra Ibon RG.

Bellas melodías

A mediados de septiembre dejó buenísimas sensaciones en Arrasate y esta noche regresa para presentar uno de los discos en español más alabados del presente año. 'Sueños y tormentas' (Buenaventura, 2018) es el primer álbum que Oyonarte publica bajo su propio nombre. Durante casi tres décadas ha sido bajista en Los Enemigos junto al insobornable Josele Santiago y también ha participado en proyectos paralelos como Clovis, junto a Cristina Plaza, y Los Eterno. También destaca en su papel de productor de grupos tan emblemáticos como Lagartija Nick o Los Planetas, y como creador de la editorial Libros de Ruido, que publicó títulos relacionados con Dean Wareham, Yo La Tengo y The Beach Boys.

A tan envidiable currículo acaba de sumar una muesca de altura, un disco ensalzado por crítica y público que se aleja de todo lo anterior. Según reconoció el propio artista hace un mes y medio en estas páginas, el disco lo ideó tras superar un infarto. «Esa misma noche mientras pensaba en la suerte que había tenido, escribí algunos deseos en un cuaderno: 'Quiero vivir y voy a escribir canciones para un disco en solitario. Voy a hacer lo que de verdad quiero'».

Las melodías de Oyonarte remiten a autores como Nick Drake, Elliott Smith, Sr. Chinarro o incluso el donostiarra Rafael Berrio: «A mí me atrae ese tipo de melancolía, me hace sentir emociones como una canción de los Stooges me hace vibrar o una de The Velvet Underground me hace sentir vivo».

Sonidos industriales

«Una pena que no nos va a coincidir con Halloween, porque el akelarre que hemos preparado para el sábado es heavy». Así presentan en su web las gentes del Dabadaba la sesión doble de mañana, protagonizada por Akauzazte, «criatura legendaria del underground guipuzcoano, de sonidos industriales y experimentales y tan difícil de ver en directo». Antes que «los Einstürzende Neubauten vascos» o «los Swans azkoitiarras», como les definen desde la sala de conciertos ubicada en Egia, actuará IbonRG, «multi-instrumetalista experimental sestaotarra» y la noche terminará con la magia negra de Lena Willikens y Tutu como pinchadiscos de lujo.