Fiestas de Andra Mari, cine infantil y mercado de artesanías en los planes del miércoles 13 en Gipuzkoa
Además, continúan las fiestas en Ondarroa
DV
Miércoles, 13 de agosto 2025, 07:02
Aretxabaleta
-
Se acercan las Andramaixak con la apertura de las txosnas a las 18 y mucha música.
Deba
-
Previa de San Roque con el desencajonamiento y encierrillo a partir de las 18.
Donostia-Aiete
-
Sesión de cine infantil en la Casa de Cultura a las 11 con la película 'Doraemon. Zaldun mozorrodunak'.
Gabiria
-
Arrancan las fiestas de Andra Mari a las 19.30 con el txupinazo y la bajada de la makila. Antes, a las 16.30, habrá juegos acuáticos y fiesta de la espuma.
Hondarribia
-
La iniciativa Kolore Gauak, que comprende un mercado de artesanía y música en directo, tendrá lugar en Arma Plaza de 17.30 a 22.
Lazkao
-
En Maizpide, a las 18.30, Itziar Saenz de Ojer representará su monólogo 'Andereño Rosita'.
Mutriku
-
Zabiel Plaza se convierte en un cine al aire libre a partir de las 22 con la proyección de 'Dragoi-jagolea'.
Zarautz
-
Lege Zaharren enparantza acoge a las 19.30 una exhibición de herri kirolak.
Zerain
-
En la víspera de las fiestas de Andra Mari, se juegan las semifinales del torneo de pelota a las 18 y hay comida de hígado a las 21 en Liztormendi.
Zizurkil
-
Txupinazo a las 20 para dar comienzo a las fiestas de Andra Mari. Por la mañana habrá oilasko biltzea y manualidades infantiles.
Bizkaia
Ondarroa
-
Continúan las Andramaixak con el Gazte Eguna. A las 12 será la bajada de Turubi y la Tamborrada partirá a las 22 desde Ibaiondo.
