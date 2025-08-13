Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las Andramaixak en Aratxabaleta siempre han destacado por su gran ambiente durante toda la semana.

Fiestas de Andra Mari, cine infantil y mercado de artesanías en los planes del miércoles 13 en Gipuzkoa

Además, continúan las fiestas en Ondarroa

DV

Miércoles, 13 de agosto 2025, 07:02

Aretxabaleta

  • Se acercan las Andramaixak con la apertura de las txosnas a las 18 y mucha música.

Deba

  • Previa de San Roque con el desencajonamiento y encierrillo a partir de las 18.

Donostia-Aiete

  • Sesión de cine infantil en la Casa de Cultura a las 11 con la película 'Doraemon. Zaldun mozorrodunak'.

Gabiria

  • Arrancan las fiestas de Andra Mari a las 19.30 con el txupinazo y la bajada de la makila. Antes, a las 16.30, habrá juegos acuáticos y fiesta de la espuma.

Hondarribia

  • La iniciativa Kolore Gauak, que comprende un mercado de artesanía y música en directo, tendrá lugar en Arma Plaza de 17.30 a 22.

Lazkao

  • En Maizpide, a las 18.30, Itziar Saenz de Ojer representará su monólogo 'Andereño Rosita'.

Mutriku

  • Zabiel Plaza se convierte en un cine al aire libre a partir de las 22 con la proyección de 'Dragoi-jagolea'.

Zarautz

  • Lege Zaharren enparantza acoge a las 19.30 una exhibición de herri kirolak.

Zerain

  • En la víspera de las fiestas de Andra Mari, se juegan las semifinales del torneo de pelota a las 18 y hay comida de hígado a las 21 en Liztormendi.

Zizurkil

  • Txupinazo a las 20 para dar comienzo a las fiestas de Andra Mari. Por la mañana habrá oilasko biltzea y manualidades infantiles.

Bizkaia

Ondarroa

  • Continúan las Andramaixak con el Gazte Eguna. A las 12 será la bajada de Turubi y la Tamborrada partirá a las 22 desde Ibaiondo.

