Festival River Line, sidra, deporte rural y bailes en la agenda de verano de este 31 de agosto en Gipuzkoa
El mes se despide con fiestas en Sorabilla, San Gregorio, Berrobi e Irun
DV
Domingo, 31 de agosto 2025, 06:51
Andoain
-
Terminan las fiestas en Sorabilla con degustación de sidra a las 19.
Ataun
-
Fiestas en San Gregorio, con kantu poteo a las 12.30, dantza a las 18 y cata de quesos a las 19.30.
Berrobi
-
Las fiestas terminan con degustación de txakoli a las 12, mus a las 15.30, deporte rural a las 18 y odre de vino a las 20.30.
Ezkio-Itsaso
-
Las fiestas terminan a las 14 en Itsaso con la txalaparta. Antes, charla sobre los hornos de pan.
Hernani
-
San Juan Txiki en Portu, con sidra a las 12.30, comida popular, deporte rural a las 18.30 y música por la noche.
Irun-Arbes
-
Concurso de tortillas a las 10, deporte rural a las 12, sevillanas a las 18 y música y fin de fiestas a las 22.
Irun-Calle Mayor
-
Fiestas de San Ramón, con bajada del santo a las 11.45, actividades infantiles a las 18.30, tirada de alpargata a las 19 y bailables desde las 20.30.
Irun-San Marcial
-
Recreación de la batalla de San Marcial en la plaza junto a la ermita. Será a las 11.
Legazpi
-
Terminan las fiestas en Brinkola con toka y bolos a las 17, juegos infantiles a las 17.30 y concierto a las 19.
Tolosa
-
Termina el festival River Line. Las líneas estarán abiertas de 9 a 13.30. A las 12 será la final de 'speedline' y a las 16 habrá un show de diábolo con Nico Pires.
Usurbil
-
En el barrio de Atxegalde habrá toka a las 11, almuerzo a las 12 y gigantes y cabezudos y concurso de tortilla a las 18.
