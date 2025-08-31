Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Festival River Line, sidra, deporte rural y bailes en la agenda de verano de este 31 de agosto en Gipuzkoa

El mes se despide con fiestas en Sorabilla, San Gregorio, Berrobi e Irun

DV

Domingo, 31 de agosto 2025, 06:51

Andoain

  • Terminan las fiestas en Sorabilla con degustación de sidra a las 19.

Ataun

  • Fiestas en San Gregorio, con kantu poteo a las 12.30, dantza a las 18 y cata de quesos a las 19.30.

Berrobi

  • Las fiestas terminan con degustación de txakoli a las 12, mus a las 15.30, deporte rural a las 18 y odre de vino a las 20.30.

Ezkio-Itsaso

  • Las fiestas terminan a las 14 en Itsaso con la txalaparta. Antes, charla sobre los hornos de pan.

Hernani

  • San Juan Txiki en Portu, con sidra a las 12.30, comida popular, deporte rural a las 18.30 y música por la noche.

Irun-Arbes

  • Concurso de tortillas a las 10, deporte rural a las 12, sevillanas a las 18 y música y fin de fiestas a las 22.

Irun-Calle Mayor

  • Fiestas de San Ramón, con bajada del santo a las 11.45, actividades infantiles a las 18.30, tirada de alpargata a las 19 y bailables desde las 20.30.

Irun-San Marcial

  • Recreación de la batalla de San Marcial en la plaza junto a la ermita. Será a las 11.

Legazpi

  • Terminan las fiestas en Brinkola con toka y bolos a las 17, juegos infantiles a las 17.30 y concierto a las 19.

Tolosa

  • Termina el festival River Line. Las líneas estarán abiertas de 9 a 13.30. A las 12 será la final de 'speedline' y a las 16 habrá un show de diábolo con Nico Pires.

Usurbil

  • En el barrio de Atxegalde habrá toka a las 11, almuerzo a las 12 y gigantes y cabezudos y concurso de tortilla a las 18.

