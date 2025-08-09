Ferias de la cerveza y de artesanía y teatro en la calle en la agenda de verano de este 9 de agosto
Getaria despide sus fiestas mientras Aia, Berastegi e Ikaztegieta continúan en ellas y Aduna y Leitza se preparan para el txupinazo
Sábado, 9 de agosto 2025, 08:56
Aduna
-
Toca calentar motores para las fiestas de Andra Mari con una comida animada para mayores a las 14 y campeonatos de pelota mano y pala a las 16.
Aia
-
Continúan las fiestas de San Donato y San Lorenzo con sardinada a las 11, kalejira de cabezudos a las 19.30 y pintxopote con música a las 20.
Berastegi
-
Recta final de los Salontzos con un Kuadrillen Eguna en el que habrá juegos de cuadrillas a las 17.30, seguido de cata de sidra y odre de vino.
Getaria
-
Terminan los Salbatoreak con un Día de las Cuadrillas en el que habrá juegos de agua en el muelle a las 17 y toro de fuego a las 22.30 y posterior romería.
Hondarribia
-
Kasino Zaharra acogerá a partir de las 10 la Feria de Cerveza Artesana, con concurso de tomate y harrijasotzailes. Además, a las 16 en la bahía de Txingudi se celebra la XIX Travesía Marítima.
Ikaztegieta
-
Siguen las fiestas de San Lorentzo con elektrotxaranga a las 18 y sardinada a las 21.
Irun
-
Gran día de Euskal Jira con la apertura a las 10 de la txosna en la plaza Urdanibia. La Euskal Jira arranca a las 11 y finalizará en dicha plaza, donde habrá bertsolaris, bailes, música y comida todo el día.
Zarautz
-
Feria de artesanía de 10.30 a 21.30 en el Malecón, donde a las 17 arrancará la jornada 'Malekoia, 365 egun', con música y actuaciones. Además, Azken Portu celebra hoy su Mozorro Eguna.
Navarra
Arizkun
-
La plaza Circular acogerá a las 19.30 la obra 'Marietak Zirkus'.
Leitza
-
Víspera de fiestas con juegos a las 17.30 y mucha música.
