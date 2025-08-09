Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La plaza Circular de Arizkun acogerá a las 19.30 la obra 'Marietak Zirkus'.

Ferias de la cerveza y de artesanía y teatro en la calle en la agenda de verano de este 9 de agosto

Getaria despide sus fiestas mientras Aia, Berastegi e Ikaztegieta continúan en ellas y Aduna y Leitza se preparan para el txupinazo

DV

Sábado, 9 de agosto 2025, 08:56

Aduna

  • Toca calentar motores para las fiestas de Andra Mari con una comida animada para mayores a las 14 y campeonatos de pelota mano y pala a las 16.

Aia

  • Continúan las fiestas de San Donato y San Lorenzo con sardinada a las 11, kalejira de cabezudos a las 19.30 y pintxopote con música a las 20.

Berastegi

  • Recta final de los Salontzos con un Kuadrillen Eguna en el que habrá juegos de cuadrillas a las 17.30, seguido de cata de sidra y odre de vino.

Getaria

  • Terminan los Salbatoreak con un Día de las Cuadrillas en el que habrá juegos de agua en el muelle a las 17 y toro de fuego a las 22.30 y posterior romería.

Hondarribia

  • Kasino Zaharra acogerá a partir de las 10 la Feria de Cerveza Artesana, con concurso de tomate y harrijasotzailes. Además, a las 16 en la bahía de Txingudi se celebra la XIX Travesía Marítima.

Ikaztegieta

  • Siguen las fiestas de San Lorentzo con elektrotxaranga a las 18 y sardinada a las 21.

Irun

  • Gran día de Euskal Jira con la apertura a las 10 de la txosna en la plaza Urdanibia. La Euskal Jira arranca a las 11 y finalizará en dicha plaza, donde habrá bertsolaris, bailes, música y comida todo el día.

Zarautz

  • Feria de artesanía de 10.30 a 21.30 en el Malecón, donde a las 17 arrancará la jornada 'Malekoia, 365 egun', con música y actuaciones. Además, Azken Portu celebra hoy su Mozorro Eguna.

Navarra

Arizkun

  • La plaza Circular acogerá a las 19.30 la obra 'Marietak Zirkus'.

Leitza

  • Víspera de fiestas con juegos a las 17.30 y mucha música.

