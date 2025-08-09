Ampliar La plaza Circular de Arizkun acogerá a las 19.30 la obra 'Marietak Zirkus'.

Ferias de la cerveza y de artesanía y teatro en la calle en la agenda de verano de este 9 de agosto Getaria despide sus fiestas mientras Aia, Berastegi e Ikaztegieta continúan en ellas y Aduna y Leitza se preparan para el txupinazo