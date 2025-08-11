Ezpata-dantza, herri kirolak y tamborrada en la agenda de verano de este 11 de agosto
Arrancan las fiestas en Ondarroa y Zarautz, Leitza, Sunbiola y Ziga ya las celebran por todo lo alto
DV
Lunes, 11 de agosto 2025, 07:01
Deba
-
Se acercan las fiestas y a las 19 habrá ensayos tanto de la Tamborrada Infantil en Luzaro Ikastetxea como del 'Kardantxuloen Kantua' en Ispiluen Gela.
Irun
-
La plaza del Ensanche acogerá 'LabEmprende', un laboratorio de emprendimiento itinerante que propone, de 10 a 14 y de 17 a 20.30, un espacio interactivo y multimedia y talleres para reflexionar sobre el hecho de emprender.
Zarautz
-
Continúan las fiestas del barrio Azken Portu con un Santa Klara Eguna en el que habrá certamen de dibujo infantil a las 11 en plaza Gorria; zumba a las 17.30 en las txosnas y parrillada y festival de herri kirolak a las 19 en plaza Gorria.
Bizkaia
Ondarroa
-
Arrancan las Andramaixak con un Día de Santa Clara convertido en el Día de los Jubilados. En el centro Antiguako Ama se servirá a las 19.30 un lunch con posterior baile de la mano de Joxe Mendizabal.
Navarra
Leitza
-
Las fiestas encaran su segundo día con un Día de San Tiburcio en el que hay encierro a las 9. A mediodía, será la ezpata-dantza en la plaza, que a las 19 albergará herri kirolak. A las 19.30 habrá cabezudos y a las 22, toro de fuego y música.
Sunbilla
-
Tras el arranque oficial de ayer, continúan las fiestas patronales con espectáculo de baile de los dantzaris a las 12.15, muxikos a las 18 y toro de fuego a las 21.
Ziga
-
También son fiestas en este pueblo del Baztán. Hoy habrá competición infantil de frontenis a las 11 y 'zirko jate' amenizado a las 14.30.
