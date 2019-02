Encuentro metalero al estilo italiano Un momento de la actuación de la banda Masterplan, en una pasada edición de la Heavy Jaia. / USOZ El C.C. Larratxo acoge este sábado la XVII Heavy Jaia con las entradas agotadas | La banda Rhapsody of Fire, influyente grupo de power metal, encabeza el cartel YOLANDA SÁNCHEZ Jueves, 21 febrero 2019, 09:11

La XVII Heavy Jaia no puede ser más redonda. Se celebrará el sábado en el C.C. Larratxo con las entradas agotadas y contará con la actuación estelar de la emblemática banda italiana Rhapsody of Fire, uno de los grupos de power metal más influyentes de los años 90. La agrupación alemana Thornbrige y la gallega Aquelarre completan el cartel de esta velada con la participación del DJ Moro. En la fiesta se disputará el tradicional concurso de playback y se sorteará una guitarra firmada por los componentes de Rhapsody of Fire.

La apertura de puertas tendrá lugar a las 19 h y estará amenizada por el DJ Moro, un invitado habitual en este encuentro de metaleros. El grupo gallego Aquelarre subirá en primer lugar al amplio escenario del centro cultural. El sexteto de Vigo inició su carrera en 2007 con un estilo metal muy tradicional. Con el paso del tiempo, ha ido evolucionando a otras variantes de rock como el thrash, death y heavy clásico. En enero de este año, ha sacado su tercer disco 'Suevia', un trabajo más conceptual que aborda leyendas e historias de Galicia. En estos momentos, actúa como telonero de los italianos Rhapsody of Fire en la gira presentación de su nuevo disco. «Van a sorprender. Aquí son menos desconocidos. El público podrá comprobar el gran nivel que tiene ese grupo que poco a poco se va haciendo un hueco en el panorama nacional», señala Jesús Navarro, miembro de la organización de la Heavy Jaia.

Los alemanes Thornbridge tomarán el relevo. La banda de power metal, formada por antiguos miembros del legendario grupo Nightshade, ha publicado este mes su segundo álbum, 'Theatrical masterpiece'. «Ofrecerán un heavy tradicional. Intentamos que los grupos invitados sean de estilos diferentes y gran calidad. Aquelarre trae el formato power metal, mientras que Rhapsody of Fire se mueve en un rock más sinfónico», añade.

Los datos Actuaciones Rhapsody of Fire + Thornbrige + Aquelarre. Lugar C. C. Larratxo, a las 19 h. Entradas 20 &euro (15 &euro, anticipadas). Agotadas.

El plato fuerte de la noche estará a cargo de los italianos Rhapsody of Fire. La banda formada de Alex Staropoli (teclado) está de gira para presentar su último disco de estudio, 'The Eight Mountain'. Esta noche actúan en el espacio Bóveda de Barcelona y mañana, en la sala Caracol de Madrid. Desde la organización, comentan la gran suerte de contar con ellos él sábado, un día clave para los conciertos. Tras tocar en nuestra ciudad, tomarán rumbo a París. Le acompañan Giacomo Voli (voces), Roby De Micheli (guitarras), Alessandro Sala (bajo) y Manu Lottner (batería), con temas conocidos de discos anteriores, como 'Legenday Tales', 'Symphony of the Enchanted Lands' o 'Dawn of Victory'. La banda de Staropoli es una escisión de Rhapsody, uno de los conjuntos más influyentes de power metal italiano de los 90, que pusieron de moda el Hollywood metal, donde mezclaban power metal y música clásica con influencias de las bandas sonoras de cine.

La organización puso a la venta en diciembre las entradas para la XVII Heavy Jaia. «Ha sido una locura. En apenas 10 días, se agotaron. Y eso sin saber entonces quiénes iban a ser los teloneros. Rhapsody of Fire es una de las grandes bandas de Europa. La última vez que tocó en San Sebastián, lo hizo en el Velódromo. El C.C. Larratxo es un lugar más pequeño y esperamos estar a la altura», explica Navarro. Agradece el apoyo desde el inicio de Donostia Kultura y la dirección del C.C. Casares-Tomasene. En las últimas ediciones, han recibido ofertas para trasladar el evento de lugar pero apuestan por la ubicación de siempre en agradecimiento a ese apoyo.

Concurso de playback

Poco antes de la medianoche comenzará el concurso de playback, un clásico donde el público sube al escenario e imita a sus ídolos con la misma potencia de sonido y luces. Se seleccionan 10 concursantes, que deben elegir un tema de un amplio repertorio de canciones. Los participantes suelen traer su actuación preparada y procuran hacerlo con la máxima profesionalidad. El nivel es cada año más alto, dicen desde la organización. Habrá distinciones a la actuación más divertida y a la mejor interpretación femenina, sorteos, una exposición y puestos de venta de discos y camisetas.