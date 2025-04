Eli 'Paperboy' Reed: el virus del soul

IKER MARÍN Lunes, 13 de abril 2020, 14:05 Comenta Compartir

«¡Hola fanáticos de Eli!». Interesante enunciado para encabezar un mail que recibes estando aislado mientras teletrabajas. Curioso, abres el correo esperando no haber dado vía libre a un virus que destroce tu ordenador. La cosa se pone seria... y sí, el virus ha llegado a ti, el brote del soul rebota por las paredes de tu casa... es Eli 'Paperboy' Reed atronando soul, rock y pop en el LP 'Live At Cat's Cradle' (Yep Roc Records). Grabado en directo en la sala de Carolina del Norte en mayo de 2019 durante la gira de presentación de '99 Cent Dreams', el de Boston vuelve a demostrar ser un maestro de ceremonias excelso en directo. 'Well, Alright Now', 'Holiday'... pequeños placeres de un confinamiento.

Disponible en: Bandcamp