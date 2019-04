«Hay muchos discos con grandes ritmos pero sin 'canciones'» El conjunto británico Stone Foundation, en una imagen promocional. / DV J.G.A. SAN SEBASTIÁN. Viernes, 12 abril 2019, 11:46

El soul, el funk y el rhythm & blues se apoderarán hoy de la Sala Kutxa Kultur Kluba de Tabakalera, que a partir de las 21.00 horas recibirá a Stone Foundation. La banda apadrinada por Paul Weller presentará su nuevo álbum de estudio, 'Everybody, Anyone' (2018), en un concierto en el que participarán nueve músicos, sección de vientos incluida.

Lanzado en agosto del pasado año, el quinto trabajo del combo británico fue grabado en los estudios Black Barn que Weller regenta en Surrey. Nuevamente, el antiguo líder de The Jam y The Style Council toca el piano y la guitarra en un par de temas e incluso firma uno de ellos -'Next Time Around'- junto a los miembros fundadores Neil Jones y Neil Sheasby. También colaboran en el disco Kathryn Williams, Dr. Robert, Mick Talbot y Steve White & The Average White Band's Hamis Stuart.

Stone Foundation, que comenzó a despuntar en 2011 cuando acompañó a la mítica banda de ska The Specials por diferentes escenarios de Gran Bretaña, decidió grabar 'Everybody, Anyone' espoleada por la buena recepción de su anterior obra, 'Street Rituals' (2017). Lo hizo después de un largo período de extensas giras que incluyeron conciertos en auditorios como Shepherds Bush Empire y festivales como Glastonbury.

Un toque funk más fuerte

Según advierte el propio grupo, en 'Everybody, Anyone' hay «un toque funk más fuerte» y las canciones cobran mayor importancia. «En los últimos años he escuchado muchos discos con grandes ritmos pero no hay 'canciones'. El mensaje y las melodías seguían siendo claves para la creación de discos. A mí este álbum me suena como una colección de canciones cohesionadas entre sí que forman un gran álbum completo», advierte el bajista Neil Sheasby.

Según añade el cantante y guitarrista Neil Jones, su objetiv'o era «hacer melodías que unieran a las personas sin importar cuáles fueran sus antecedentes o creencias y, por primera vez en mucho tiempo, explorar temas más cercanos que nos afectan a todos, como la familia, la pérdida y el encontrar consuelo en algunos de los momentos más oscuros que todos pasamos». «Fue importante para nosotros cambiar el sonido y lo hicimos cada vez más difícil y más divertido. Para mí, estas once pistas suenan como ocho músicos que maduran y se desarrollan como lo hace un deportista. Y con la ayuda de algunos buenos amigos».