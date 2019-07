1

Loreena McKennitt

La presente temporada de Kursaal Eszena concluirá con el concierto que Loreena McKennitt ofrece este jueves, a partir de las 20.00 horas en el auditorio. La compositora e intérprete canadiense presentará 'Lost Souls' (2018), su primer disco de estudio desde la publicación de 'The Wind That Shakes The Barley' (2010).