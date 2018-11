3

Ocio en casa: Las series que llegan en noviembre

Con el, presumiblemente, 'binge-watching' (maratón) aún pendiente de series como 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina' o 'A Very English Scandal' tras un octubre cargado de estrenos, el nuevo mes no arranca más flojo. Las grandes plataformas se han reservado para la primera quincena de noviembre los grandes estrenos antes de finalizar el año. Y buena parte de ellos tienen un denominador común: el empoderamiento femenino. De esta guisa veremos a Julia Roberts en medio de una conspiración ('Homecoming'), a Ava Gardner vigilada por la policía franquista durante su estancia en España ('Arde Madrid') y a Robin Wright como protagonista absoluta del cierre de'House of Cards'. ¿Se puede pedir más?