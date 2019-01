Rufus T. Firefly: «En diez años no podréis volver a escuchar estas canciones en directo» Víctor Cabezuelo y Julia Martín-Maestro forman el núcleo duro de la banda madrileña Rufus T. Firefly. / IRIS BANEGAS El combo madrileño recala hoy en el Dabadaba al inicio de la despedida de la gira 'MagnoliaLoto', que engloba sus dos últimos discos JUAN G. ANDRÉS SAN SEBASTIÁN. Viernes, 18 enero 2019, 09:29

En Gipuzkoa fueron 'descubiertos' por el festival Jazpana de Beasain, donde actuaron por primera vez en octubre de 2017. En la capital del territorio debutaron en febrero del año siguiente: abarrotaron la sala Kutxa Kultur de Tabakalera y ofrecieron un memorable concierto de pop psicodélico y rock alternativo. «Era su primera vez en Donostia pero, a buen seguro, no tardarán en repetir», reza la clarividente crónica que escribimos entonces y que se tituló 'Jardín lisérgico'.

Efectivamente, no ha pasado ni un año y Rufus T. Firefly regresa hoy a la ciudad para tocar en la cercana Sala Dabadaba. Allí recalará la recién iniciada despedida de la gira 'MagnoliaLoto', en la que están abordando principalmente material de sus dos últimos trabajos. En su anterior visita, el grupo acababa de publicar el álbum 'Magnolia' (2017) y unos meses después lanzó 'Loto' (2018), una suerte de continuación.

Ahora acaban de comenzar una gira de más de quince conciertos que tras su paso por Donostia les llevará a Elche, Murcia, Sevilla, Granada y Palma de Mallorca, entre otras ciudades. El cierre de esta etapa tendrá lugar en las salas Apolo (Barcelona) y La Riviera (Madrid) el 11 y el 13 de abril, respectivamente.

Ficha Cartel Rufus T. Firefly. Lugar Sala Dabadaba (Donostia). Día Hoy. Hora 21.00. Precio 12/15 euros.

«Los que nos conocéis bien ya sabéis que nos gusta dar pasos hacia delante y reinventarnos constantemente, así que después de abril nos encerraremos indefinidamente para crear una nueva historia desde cero y tratar de volver a estar a la altura de las circunstancias», advierte la banda liderada por Víctor Cabezuelo y Julia Martín-Maestro. «Con esto, queremos decir que si queréis escuchar estas canciones en directo, es el momento. Después pasarán otras cosas, se abrirán nuevos caminos y no podréis volver a escucharlas juntas en directo hasta dentro de diez años, cuando hagamos un concierto 'remember' o algo así -bromean-. Os queremos, nos lo habéis dado todo y os aseguramos que será precioso poder despedirnos de estas 18 canciones a vuestro lado». La cifra alude a los diez temas incluidos en 'Magnolia' y a los ocho de 'Loto'.

La banda, cuyo nombre está tomado del personaje que Groucho Marx encarnaba en la película 'Sopa de ganso' (1933), se formó en Aranjuez en 2006, pero no empezó a despuntar hasta el disco 'Nueve' (2014).

'Magnolia' y su continuación

El citado 'Magnolia' lo grabaron después de la marcha de dos de sus compañeros y lo utilizaron para «profundizar mucho más en la psicodelia». «Siempre teníamos pequeños homenajes, pero aquí nos hemos lanzado de lleno. Queríamos unir dos referencias muy importantes que hemos tenido y a las que no habíamos prestado mucha atención: el rock setentero de Pink Floyd y Led Zeppelin, y el lado más electrónico y digital de grupos como MGMT, Apparat o Tame Impala. Julia y Miguel hicieron el trabajo más orgánico y setentero que luego contrastamos con teclados y sintetizadores. Ha quedado un mix extraño que me gusta un montón», comentaba hace unos meses Clavijo en una entrevista con este periódico.

También añadía que la psicodelia les atrae porque viene a ser «una especie de viaje interior», es decir, «un vehículo estupendo para viajar dentro de uno mismo». «Hay otras vías como la melancolía o la nostalgia, pero esta vez no queríamos tirar demasiado de ellas. Preferimos ir por la senda abstracta y usar imágenes que los recuerdos pueden evocar. Nos pareció un camino emocionante porque musicalmente es la libertad absoluta: haciendo psicodelia puedes meter el sonido que quieras que todo va a funcionar y colarse de manera mágica», señaló.

Los textos de 'Magnolia' conforman un alegato en defensa del arte, el amor y la naturaleza, al tiempo que incluyen gran cantidad de alusiones a la cultura popular: George Harrison, Pink Floyd, Thom Yorke, Elliot Smith, David Bowie, Norman Bates, 'Pulp Fiction', 'Mi vecino Totoro'... «Tenemos referencias como todo el mundo, pero a nosotros no nos avergüenza reconocerlas abiertamente. Todo está hecho y revisitado ya, la música que se hace ahora se basa en la que se hizo antes: nada sale de la nada y tú sólo puedes modificarlo, pasarlo por tu filtro. Si la gente escucha el disco y va a notar que nos gusta Tame Impala, ¿para qué fingir? Lo importante es ser sincero y no hacer algo porque crees que es lo que va a gustar al oyente. No tenemos ningún problema en poner en alza nuestros referentes», decía.

El directo, su punto fuerte

'Loto', también con título floral, fue concebido como «la segunda parte» de 'Magnolia'. «Existe gracias al amor que nos habéis dado durante este último año. 'Magnolia' abrió un camino y 'Loto' simplemente lo continúa para cerrar esta etapa», advierte el grupo a sus seguidores sobre un trabajo con referencias al astrónomo Carl Sagan, a la serie 'Black Mirror', al videojuego 'Final Fantasy' y a The Beatles, ya que incluyen una atractiva versión de 'Lucy in The Sky With Diamonds'.

En cualquier caso, y como sabe cualquiera que les haya visto alguna vez, el punto fuerte del quinteto es su directo. En el centro del escenario, arropado por sus compañeros, Víctor aporta la voz y la guitarra mientras a un lado, pero en la parte delantera, Julia toca la batería con una pegada formidable. Los sugerentes textos aparecen envueltos en ritmos setenteros y teclados envolventes de herencia progresiva. En sus funciones jamás pasan desapercibidos los insinuantes pasajes psicodélicos con matices que llevan las canciones a una dimensión onírica y alucinógena.