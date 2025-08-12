Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Foto de archivo de un cocinero preparando un marmitako. Unanue

Decoración de prendas para niños, talleres de txibilitos y LabEmprende en los planes del martes 12 en Gipuzkoa

También fiestas en Bizkaia y Navarra, y espectáculo infantil en Hendaia

DV

Martes, 12 de agosto 2025, 07:27

Donostia-Egia

  • Nueva sesión de la iniciativa 'Jolabs' de Tabakalera. Dirigida a niños de entre 8 y 12 años, el taller de hoy consiste en la decoración de prendas a través de la estampación. Será a las 11 y es nesario reservar plaza en sarrerak.tabakalera.eus.

Hondarribia

  • Cuando queda poco menos de un mes para las fiestas, ya están en marcha los talleres de txibilitos. Hoy lo celebra la compañía Montaña de 18 a 19.30 en Alkartasuna.

Irun

  • Último día para visitar LabEmprende, el espacio itinerante sobre el emprendimiento ubicado en la plaza Ensanche. Estará de 10 a 14 y de 17 a 20.30.

Zarautz

  • Las fiestas de Azken Portu se despiden con una intensa jornada en la que, por la mañana, habrá campeonatos de marmitako, de tortilla de patata y, para los niños, de toca y rana. Tras la comida popular, habrá un poteo animado y a las 22, sesión de bertsos en Plaza Gorria.

Bizkaia

Ondarroa

  • Continúan las Andramaixak, con un Txintxirrika Eguna en el que los txikis podrán pasarlo en grande con el espectáculo 'Gora bihotzak!' a las 16.45 en la plaza Lantxabre, seguido de juegos con cabezudos y chocolatada. También habrá cucaña infantil a las 19.15 frente a Zubi Zahar.

Navarra

Sunbilla

  • Siguen las fiestas con tiro al plato en Olegi a las 10, kalejira con gigantes y cabezudos de 11.30 a 13 y, ya por la tarde, ponis de 18 a 19 y toro de fuego a las 21.

Francia

Hendaia

  • Sokoburu acoge a las 18.30 el espectáculo familiar de circo '1+1=3, duo absurde'.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece una joven de 21 años en un accidente de moto en Donostia
  2. 2 Adriana Dorronsoro: «La cita con aquel chico que me gustaba jamás la olvidaré...»
  3. 3

    Gipuzkoa sigue asándose, por cuarto día consecutivo, bajo una ola de calor persistente
  4. 4 La plantilla se conjura en torno a una mesa antes del inicio liguero
  5. 5 El curioso y útil objeto que ha desaparecido de la playa de La Concha de San Sebastián: «Nadie le daba el uso previsto»
  6. 6 Fallece un joven montañero de Pamplona en el Pirineo aragonés
  7. 7

    Alcaldes que eligen su propio camino
  8. 8 Programa de hoy lunes 11 en la Aste Nagusia de San Sebastián
  9. 9

    El Mirandés, una opción para Carlos Fernández
  10. 10

    «Siempre he sido de bares en la Parte Vieja y no de discotecas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Decoración de prendas para niños, talleres de txibilitos y LabEmprende en los planes del martes 12 en Gipuzkoa

Decoración de prendas para niños, talleres de txibilitos y LabEmprende en los planes del martes 12 en Gipuzkoa