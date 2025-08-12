Decoración de prendas para niños, talleres de txibilitos y LabEmprende en los planes del martes 12 en Gipuzkoa
También fiestas en Bizkaia y Navarra, y espectáculo infantil en Hendaia
DV
Martes, 12 de agosto 2025, 07:27
Donostia-Egia
-
Nueva sesión de la iniciativa 'Jolabs' de Tabakalera. Dirigida a niños de entre 8 y 12 años, el taller de hoy consiste en la decoración de prendas a través de la estampación. Será a las 11 y es nesario reservar plaza en sarrerak.tabakalera.eus.
Hondarribia
-
Cuando queda poco menos de un mes para las fiestas, ya están en marcha los talleres de txibilitos. Hoy lo celebra la compañía Montaña de 18 a 19.30 en Alkartasuna.
Irun
-
Último día para visitar LabEmprende, el espacio itinerante sobre el emprendimiento ubicado en la plaza Ensanche. Estará de 10 a 14 y de 17 a 20.30.
Zarautz
-
Las fiestas de Azken Portu se despiden con una intensa jornada en la que, por la mañana, habrá campeonatos de marmitako, de tortilla de patata y, para los niños, de toca y rana. Tras la comida popular, habrá un poteo animado y a las 22, sesión de bertsos en Plaza Gorria.
Bizkaia
Ondarroa
-
Continúan las Andramaixak, con un Txintxirrika Eguna en el que los txikis podrán pasarlo en grande con el espectáculo 'Gora bihotzak!' a las 16.45 en la plaza Lantxabre, seguido de juegos con cabezudos y chocolatada. También habrá cucaña infantil a las 19.15 frente a Zubi Zahar.
Navarra
Sunbilla
-
Siguen las fiestas con tiro al plato en Olegi a las 10, kalejira con gigantes y cabezudos de 11.30 a 13 y, ya por la tarde, ponis de 18 a 19 y toro de fuego a las 21.
Francia
Hendaia
-
Sokoburu acoge a las 18.30 el espectáculo familiar de circo '1+1=3, duo absurde'.
