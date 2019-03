El Dabadaba recibe esta noche a Kim Lenz, gran figura del rockabilly contemporáneo

La Sala Dabadaba recibirá hoy a la californiana Kim Lenz, una de las grandes figuras del rockabilly contemporáneo, que estos días protagoniza una extenuante gira por el Estado. Presentará su quinto disco, 'Slowly Speeding' (2018), junto a su banda de apoyo, The Jaguars, formada por músicos españoles como Mario Cobo a la guitarra o Blas Picón a la batería y la armónica. La cita comenzará hacia las 21.00 horas y las entradas cuestan 12 euros en venta anticipada y 15 en taquilla.

Hija de una madre que practicaba rodeo y un padre fanático del célebre locutor Wolfman Jack, Lenz (San Diego, 1966) se crio escuchando viejas grabaciones de cantantes como Janis Martin o Wanda Jakcson. La música le atrajo desde muy pequeña y en su juventud formó una banda llamada Rocket, Rocket. Pero no fue hasta mudarse a Dallas cuando reunió a un grupo de músicos bajo el nombre de The Jaguars, una marca que hoy sigue vigente.

En 1998 grabó su debut 'Kim Lenz & The Jaguars', al que siguieron 'The One and Only' (1999) e 'It´s All True' (2009), en el que participaron Big Sandy y el fallecido Nick Curran. Tras la muerte de éste reunió fuerzas para componer y publicar 'Follow Me' (2013) y un lustro después, ha publicado su quinto trabajo, 'Slowly Speeding' (2018).