El Dabadaba acoge este sábado un minifestival de sonidos extremos

The Wizards, Madeleine y Wood Strings protagonizarán este sábado una jornada de sonidos extremos en el Dabadaba, que acogerá la quinta y última entrega de las denominadas Zital Sessions, organizadas por la asociación Parapetasonik. Además, la sala de Egia se rendirá este sábado al post-punk, shoegaze y psicodelia de los británicos The Underground Youth.

Un impulso al Parapetasonik

Zital Sessions (este sábado, 20.30 horas, 10/12 euros) es una suerte de circuito creado por Parapetasonik para animar la preparación del festival del mismo nombre, que se celebrará en Lasarte-Oria el 27 de julio. Antes que la triple función de este sábado en el Dabadaba se realizaron otras en Trintxerpe, Andoain, Oñati y Mutriku. La idea del colectivo es «dar un impulso» a la quinta edición del festival, que regresa al municipio guipuzcoano tras cuatro años de silencio.

Los cabezas de cartel de la noche serán el «salvaje» quinteto bilbaíno The Wizards, que presentará su tercer disco 'Rise of the Serpent' (2018), que fue muy bien recibido por la prensa musical el año pasado. En su propuesta se entremezclan estilos como el heavy metal, el hard rock y el doom, dando lugar a una fusión desbordante de energía. La banda ha defendido su directo en los principales festivales del Estado y también tiene intención de extender su virus metalero por Europa.

Por su parte, el cuarteto donostiarra Madeleine dará cuenta de los temas de 'Su hura' (2018), su tercer trabajo de estudio. En él han adquirido especial relevancia las voces, que históricamente jugaban un papel más bien secundario. «La voz, la melodía y su fuerza, nos atraen. Hasta ahora no era así, pero por fin nos hemos animado a darle el espacio que se merece y hemos trabajado mucho en ello», decían hace poco en estas páginas los miembros de este combo de rock enérgico.

Abrirán la noche Wood Strings, un grupo de jóvenes de Aretxabaleta que compartían su amor por el rock, el punk y el hardcore pero que últimamente cultivan «sonidos más calmados de la mano de guitarras acústicas y cellos».

Psicodelia oscura

Por otro lado, el domingo (21.30, 10/13) regresarán «otros clásicos» del Dabadaba, los británicos The Underground Youth, con «la psicodelia más oscura» y el «shoegaze más cafetero», según apuntan desde la sala. La banda nació hace una década de la mano de Craig Dyer (voz y guitarra) y desde 2012 han realizado cabo extensas giras completando aforos constantemente y recibiendo elogios por doquier. Originarios de Manchester pero afincados en Berlín, su último trabajo, 'Montage images Of Lust & Fear' (2019) acaba de ver la luz. Integrado por Craig Dyer (voz y guitarra), Olya Dyer (batería), Max James (bajo) y Mark Vernon (guitarra), el grupo mezcla muros de ruido, energía cruda y melodías pegadizas, logrando un directo difícil de olvidar.'