El Dabadaba acoge mañana un 'minifestival' con Clanks, Subsonics y Lie Detectors J.G.A. SAN SEBASTIÁN. Viernes, 14 septiembre 2018, 07:14

Coincidiendo con el fin de semana de Porrontxos, las fiestas de Egia, el Dabadaba ha organizado para esta noche un 'minifestival' que hará las delicias de los amantes del rock and roll. Las puertas del local se abrirán hacia las 20.30 horas para recibir, en este orden, a los franceses Clanks, a los estadounidenses Subsonics y a los donostiarras Lie Detectors. El precio de la entrada es de 11 euros en venta anticipada y 15 en taquilla.

Abrirán la velada Clanks, grupo natural de Mont-de-Marsan, cuyo rock garajero es comparado en algunas crónicas con la música de los Ramones y los Stooges. Acto seguido saldrán a escena Subsonics, banda de Atlanta bien conocida por estos lares que presentará su octavo trabajo, 'Flesh Colored Paint'. Los pupilos de Clay Reed se caracterizan por mezclar con buen tino estilos como el garaje lo-fi, el glam, la psicodelia, el punk y el pop. Su último disco lo ha vuelto a producir Matt Verta-Ray (Heavy Trash) e incluye de nuevo influencias de The Velvet Underground, The Cramps, Bo Didley o The Modern Lovers.

El concierto Cartel Clanks+Subsonics+Lie Detectors. Lugar Dabadaba. Día y hora Mañana a las 21.00. Precio 11/15 euros.

El fin de fiesta correrá a cargo de una de las bandas más infalibles de la escena rockera guipuzcoana, Lie Detectors, que aprovechará para presentar su nuevo single 'Sin ti no puedo estar'. Definido por la gente del Dabadaba como «locomotora de rock'n'roll», el grupo integrado por Txema (voz y maracas), Urko (batería), Txiki (bajo y coros) y Eneko (guitarra y coros) saldrá a escena con el arrojo habitual para interpretar pelotazos como 'Me gusta la calle Hey! Hey! Hey!', 'Cymbalta', 'Pínchalo' y 'Old New Age', entre muchos otros.