Cross infantil, sokadantza y pintura al aire libre en la agenda de verano para este 10 de agosto
Aduna prepara sus fiestas, mientras Aia, Berastegi e Ikaztegieta las despiden
DV
Domingo, 10 de agosto 2025, 08:51
Aduna
-
Previa de las fiestas de Andra Mari con el cross infantil a las 11, degustación de sidra a las 12 y comida y cena a base de ternera con romerías.
Aia
-
Las fiestas llegan a su fin con un día de San Lorenzo en el que habrá pelota a mediodía, herri kirolak a las 17.30 y fuegos artificiales a las 22.45.
Beizama
-
La ermita de San Lorenzo rinde honor al santo con misa a mediodía y comida popular.
Berastegi
-
Los Salontzos se despiden con una jornada que tendrá el 'Alkate-soinua' a las 11.15, sokadantza a las 18 y sesión de bertsos en la carpa a las 19.
Hondarribia
-
XXXI Concurso de Pintura al Aire Libre de la mano de Emeki, con sellado de lienzos de 9 a 11 en su sede (Milla, 1) y entrega de 17 a 18.
Ikaztegieta
-
Gran día de San Lorenzo para terminar las fiestas. A mediodía habrá una kalejira con gigantes, seguido de degustación de txakoli. Por la tarde, sesión de bertsos a las 18, cena popular y música.
Irun
-
La Euskal Jira culmina con el Campeonato Guipuzcoano de Pentatlón de Herri Kirolak, a partir de las 11.30 en la plaza Urdanibia. Además, el parque Soroxarta acoge a las 17.30 talleres de creatividad y clown y a las 19, la representación de 'Welcome and sorry'.
Oñati
-
Actividad infantil a las 11 en el pottokaleku de Arantzazu.
Zarautz
-
Azken Portu recibe sus fiestas a las 16 con el cohete, aunque ya por la mañana, de 10 a 14, habrá hinchables y talleres infantiles en plaza Gorria.
Zestoa
-
Jornada festiva en San Lorente con bertsolaris a las 12, seguido de juegos infantiles y cata de pintxos y txakoli.
