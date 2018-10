Los Coronas encabezan el Irun Zuzenean Festibala con un cartel de 18 bandas

La plaza Urdanibia de Irun acogerá mañana la primera edición del gratuito Irun Zuzenean Festibala, que estará liderado por Los Coronas como cabezas de un cartel que incluye a 18 grupos. Según informa la promotora donostiarra Get In, esta nueva cita «busca dar visibilidad a bandas locales y emergentes».

En total, casi una veintena de artistas pasarán por los tres escenarios de la plaza irundarra «para disfrutar de la música sin apenas pausa». Además de la oferta hostelera habitual de la zona, el Irun Zuzenean contará con furgonetas gastronómicas que permitirán al público «reponer fuerzas y volver a bailar».

Con más de 25 años en activo, Los Coronas pueden vanagloriarse de ocupar un puesto de lujo en el ámbito del rock instrumental y la escena surf del Estado. Hace unos meses ya triunfaron en la sala Kutxa Kultur Tabakalera, y este fin de semana regresarán a Gipuzkoa para seguir dando cuenta de 'Señales de humo'. El último trabajo de Fernando Pardo y compañía es un doble álbum de 17 canciones que el propio combo define como «probablemente el más ambicioso y arriesgado» de una carrera de 30 años.

Las otras bandas que actuarán en el Irun Zuzenean Festibala se caracterizan por la variedad de estilo y de procedencias. Desde las 12.00 horas y hasta bien entrada la noche están previstas las actuaciones de Kometa, The Iductions, Natural Project, The Northaguirres, Olimpia, Siete C, Hostoak, Stonfaces, The Owl Project, Lanbroa, Reuben RG, The WC Groovers, Sara Zozaya, Indidxabak, Tenpera, Tritones y Voltaia.

Los pinchadiscos convocados son Fribotik, Arbi Squad, Susi Quiu & Mary Pppper DJs.