Cita imprescindible para los metaleros Carácter. Soziedad Alkoholika sacará su sello personalinterpretando sus contundentes y explícitos temas.

Hoy, 19.30 y mañana, 18.30. C.C. Larratxo. 16-23€.

Larratxo acoge este fin de semana la décima edición del Euskal Metal Fest, un festival que presenta un potente cartel compuesto por una decena de las bandas nacionales más destacadas del género. Los conciertos arrancan esta tarde con Dawn of Extinction, In Vain, Demonik, Elbereth y Soziedad Alkoholika. La banda vasca ejerce de cabeza de cartel y promete un show contundente, acorde a su estilo musical, que no defraudará al público metalero.

En la jornada de mañana actuarán Wild Freedom, Taken, Ankhara y, por último, Zenobia. La reconocida banda riojana pondrá el broche final al festival con un sorprendente concierto. Una cita imperdible para los amantes de estilos como trash, metal, hardcore.