Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los gigantes de la Semana Grande donostiarra se expondrán en el Museo San Telmo Usoz

Cine en la playa, arrastre de bueyes y teatro en la calle en la agenda de verano de este 19 de agosto

Sin fiestas en Gipuzkoa, Bilbao está de Semana Grande y Burlada celebra su último día de fiestas

DV

Martes, 19 de agosto 2025, 07:40

Azkoitia

  • Arrastre de bueyes en el frontón Gurea. A partir de las 22 se disputa el XIII Andremari Idi Dema Saria.

Donostia-Egia

  • Los niños de 8 a 12 años tienen la oportunidad de experimentar, probar y crear juntos en Tabakalera a través del programa JoLabs. A partir de las 11 elaborarán un gran mural para representar una cesta de frutas y verduras.

Donostia-Egia

  • Está abierta la inscripción para la exposición: 'Visita Dialogada Palmason' en Tabakalera, que será mañana a las 18. La inscripción es a través de la página web de Tabakalera.

Donostia-Parte Vieja

  • Los gigantes y cabezudos que han sido protagonistas durante la Semana Grande se exponen esta semana de manera gratuíta en el Museo San Telmo. El museo abre de 10 a 18.30.

Orio

  • Cine en la playa para niños a partir de las 22 horas. Se proyectará 'Buffalo Kids' en euskera.

Zarautz

  • Hoy es el Día Internacional de la Fotografía y el Museo Vasco de la Fotografía de Zarautz lo celebran con un aurresku de bienvenida, bertsos y la emisión del documental 'La mujer de la foto'. Los actos arrancan a las 11.30.

Bizkaia

Bilbao

  • Continúa la Aste Nagusia y a partir de las 12.30 habrá teatro en la calle. Será en la Plaza de la Convivencia, entre las torres Isozaki. La compañía Gorakada interpretará 'Bermutaren Kermessea'.

Navarra

Burlada

  • Es el último día de fiestas. A las 21.30 habrá encierro txiki y a las 22, toro de fuego.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Polémica en San Sebastián tras cobrarle suplemento de terraza por sentarse en un banco: «Para flipar»
  2. 2

    Rescatan el cuerpo sin vida de un hombre en Zumaia
  3. 3 El agradecimiento de una familia donostiarra que deja una reflexión: «Hay que pagar bien a los médicos para conservarlos aquí»
  4. 4 El extraño silencio que se hizo en Anoeta en el partido del Sanse ante el Zaragoza
  5. 5

    Sucic, apartado temporalmente de la selección
  6. 6

    250.000 guipuzcoanos pagarán 41 millones al no ajustarse la subida de precios al IRPF
  7. 7 Los famosos de visita en una localidad de Gipuzkoa: «Qué lugar tan precioso»
  8. 8

    Helicópteros militares neerlandeses sobrevuelan Gipuzkoa rumbo a León
  9. 9 El aprieto de una reportera durante su retransmisión sobre la ola de calor en Euskadi
  10. 10

    La alcaldesa de Ondarroa, de Bildu, denuncia la expulsión de un policía municipal de las txosnas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Cine en la playa, arrastre de bueyes y teatro en la calle en la agenda de verano de este 19 de agosto

Cine en la playa, arrastre de bueyes y teatro en la calle en la agenda de verano de este 19 de agosto