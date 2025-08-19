Cine en la playa, arrastre de bueyes y teatro en la calle en la agenda de verano de este 19 de agosto
Sin fiestas en Gipuzkoa, Bilbao está de Semana Grande y Burlada celebra su último día de fiestas
Martes, 19 de agosto 2025, 07:40
Azkoitia
Arrastre de bueyes en el frontón Gurea. A partir de las 22 se disputa el XIII Andremari Idi Dema Saria.
Donostia-Egia
-
Los niños de 8 a 12 años tienen la oportunidad de experimentar, probar y crear juntos en Tabakalera a través del programa JoLabs. A partir de las 11 elaborarán un gran mural para representar una cesta de frutas y verduras.
Donostia-Egia
-
Está abierta la inscripción para la exposición: 'Visita Dialogada Palmason' en Tabakalera, que será mañana a las 18. La inscripción es a través de la página web de Tabakalera.
Donostia-Parte Vieja
-
Los gigantes y cabezudos que han sido protagonistas durante la Semana Grande se exponen esta semana de manera gratuíta en el Museo San Telmo. El museo abre de 10 a 18.30.
Orio
-
Cine en la playa para niños a partir de las 22 horas. Se proyectará 'Buffalo Kids' en euskera.
Zarautz
-
Hoy es el Día Internacional de la Fotografía y el Museo Vasco de la Fotografía de Zarautz lo celebran con un aurresku de bienvenida, bertsos y la emisión del documental 'La mujer de la foto'. Los actos arrancan a las 11.30.
Bizkaia
Bilbao
-
Continúa la Aste Nagusia y a partir de las 12.30 habrá teatro en la calle. Será en la Plaza de la Convivencia, entre las torres Isozaki. La compañía Gorakada interpretará 'Bermutaren Kermessea'.
Navarra
Burlada
-
Es el último día de fiestas. A las 21.30 habrá encierro txiki y a las 22, toro de fuego.
